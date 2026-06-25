Esports
Alèxia Putellas, «fora de perill a Caracas» després dels terratrèmols a Veneçuela
La por dels veneçolans després dels dos terratrèmols: «La gent va a dormir als seus carros»
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Laia Bonals
Alèxia Putellas va aterrar a Caracas fa uns dies amb la seva fundació ELEVEN per fer una acció conjunta amb la Lliga Monumental del país. No obstant, això ara ha quedat apartat després dels dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5, que han sacsejat la matinada d’aquest dijous (hora espanyola) diverses regions de Veneçuela, segons va informar el Servei Geològic dels Estats Units. La que va ser capitana del Barça ha emès un breu comunicat després del succeït per confirmar que tots estan bé.
«Hola a tots. A causa dels terratrèmols succeïts el dia d’ahir a Veneçuela, vull comunicar que tant la meva família com jo, ens trobem fora de perill a Caracas. Gràcies pels missatges. Moltíssim ànim davant d’aquesta desgràcia tots els veneçolans i totes les famílies afectades», va escriure Alèxia Putellas a través d’una ‘story’ d’Instagram.
«¡Una nova llegenda ha arribat a Veneçuela! Convidada especial de la Lliga Monumental. La referent del futbol femení mundial Alèxia Putellas junt amb la seva fundació More Than Eleven són al país i tenen un missatge per als fanàtics de la Lliga Monumental», deia la descripció del vídeo en què la competició anunciava la presència d’Alèxia al país. «Ben aviat veureu que farem una cosa increïble», afegia la futbolista d’una acció que ara queda en ‘stand by’ pel que ha passat al país.
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