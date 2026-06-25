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Futbol femení

El Figueres perd el sènior femení i "replantejarà" tota la seva estructura formativa

El primer equip femení unionista, a Primera Catalana des de 2020, desapareix per manca de jugadores

El club estrenarà un nou i "reiniciat" projecte de base amb la intenció de recuperar el sènior en el futur

Jugadores del sènior femení del Figueres en un partit d'aquesta temporada.

Jugadores del sènior femení del Figueres en un partit d'aquesta temporada. / UEF

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Roger Illa

Figueres

La Unió Esportiva Figueres deixarà de tenir un sènior femení la temporada 2026/2027. El primer equip unionista desapareix davant la falta de jugadores i treballarà ara per "replantejar", explica el president Dani Sala, tota l'estructura formativa del seu futbol femení. Es buscarà fer un projecte de base que permeti recuperar el conjunt sènior en el futur i nodrir-lo de jugadores del planter.

El primer equip de la Unió no tindrà continuïtat després de la seva millor temporada a Primera Catalana, en la qual ha assolit la sisena posició amb una base de jugadores similar a la dels últims anys. Diverses de les futbolistes de l'equip marxen del club -algunes d'elles tornaran al Cabanes, que recupera un sènior de futbol 11- i la directiva figuerenca ha decidit "reiniciar l'estructura" des de sota. "Si et quedes sense jugadores pel primer equip i no ets capaç de substituir-les de baix, és que no ho tens ben muntat", argumenta el president Dani Sala.

"Deixem el primer equip, però no abandonem el futbol femení", defensa Sala. El club apostarà per replicar el model que s'aplica en el futbol masculí i treballarà amb la intenció de poder formar una plantilla per a cada categoria, des de Juvenil fins a l'Escoleta. No s'assegura que s'arribi a les jugadores necessàries per aconseguir-ho en tots els casos, però s'explica que, en cas de no assolir-ho, "es treballarà durant tot un any per poder fer-ho l'any següent".

Pèrdua de la Primera Catalana

El primer equip del Figueres va ascendir a Primera Catalana l'any 2020 i era, des de feia diversos anys, el conjunt femení altempordanès de categoria més alta. La seva desaparició comportarà la pèrdua de categoria i, quan es torni a tenir un sènior, aquest haurà de començar des de Segona Catalana. "No ens agrada i menys en un any de resultats molt bons", admet Dani Sala, però afegeix que "al club li preocupa més el futur que la categoria en si".

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La Unió Esportiva Figueres treballa ara per configurar i "incentivar" una estructura de coordinació per al futbol femení i una xarxa d'entrenadors per als diferents equips de base que es plantegen.

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Via: Empordà

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