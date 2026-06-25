El futbol ‘silencia’ els narcos
Guadalajara, seu mundialista, rebrà Espanya en el seu duel contra l’Uruguai dissabte a la matinada. La ciutat va ser fa pocs mesos l’epicentre d’un esclat de violència pels efectes del narcotràfic, però l’esdeveniment esportiu ha cobert temporalment les ferides amb una pau artificial.
CARIDAD BERMEO
Mèxic és un país que descansa sobre contradiccions. Un clar exemple d’això és l’alegria bolcada per la gent als carrers d’una de les seves seus mundialistes, Guadalajara. La tercera urbs del país va ser, ara fa quatre mesos, l’epicentre de la violència desencadenada per la mort de Nemesio Oseguera, àlies El Mencho, líder del temut Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). No obstant, la ciutat ha protagonitzat alguns dels moments més entranyables entre els aficionats, amb vídeos virals de l’estreta relació entre els coreans i els mexicans després de la inauguració. Les imatges de turistes sent complimentats contrasten amb el profund dolor que les famílies de desapareguts han viscut a la ciutat on Espanya jugarà el seu últim partit de la fase de grups dissabte a la matinada (2.00 h) contra l’Uruguai.
Els jugadors de la selecció espanyola van aterrar ahir a la capital de Jalisco. El rei Felip VI ha confirmat que assistirà al partit després de reunir-se, avui, amb la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a Ciutat de Mèxic. Experts i locals coincideixen que la seguretat dels esportistes i aficionats està garantida. No obstant, l’alegria i la injecció econòmica del Mundial només poden tapar superficialment els greus problemes de violència que viu l’àrea metropolitana de més de 5,2 milions d’habitants.
Guerra contra l’Estat
Mentre Ciutat de Mèxic i Monterrey lidiaven amb preocupacions relacionades amb les protestes o la falta de preparació per organitzar el torneig, la principal font d’inquietud per a Guadalajara va ser sempre la seguretat. No en va, la ciutat és capital de l’estat de Jalisco, centre d’operacions del CJNG. L’organització criminal és una de les més rellevants del país i es troba en plena guerra contra l’Estat. El Govern de Claudia Sheinbaum ha emprès una campanya que ha derivat en la detenció de diversos líders del grup criminal després de la mort del seu capitost en mans de l’Exèrcit.
Les autoritats estatals i federals van desplegar al voltant de 15.000 agents de policia addicionals per garantir la seguretat de l’esdeveniment a Guadalajara i Zapopan, municipi on es troba l’estadi de Las Chivas i que acull els partits del Mundial. Per a Víctor Sánchez, expert de la Universitat Autònoma de Coahuila i exassessor nacional de Seguretat, el context de l’esdeveniment garanteix la calma a la zona, però només temporalment. "Jalisco és una entitat on es viu violència, això no canviarà, i sempre hi ha un risc latent", explica.
Recerca de desapareguts
Sánchez creu que hi ha dues raons principals per les quals el CJNG, o qualsevol organització criminal en la seva posició, prefereix mantenir un perfil baix durant aquest tipus d’esdeveniments. "La primera és que està més interessat a treure avantatge econòmic dels visitants que a foragitar-los amb la violència", i explica que existeix una directriu tàcita dins del càrtel per evitar alienar els turistes. L’esdeveniment també pot representar una oportunitat per al blanqueig de diners, fàcilment camuflat en les derrames econòmiques formals del Mundial. "La segona raó és que, com que tots els ulls del món estan en el torneig, qualsevol situació de risc per als aficionats es convertiria en notícia global". Això abonaria la pressió policial sobre el càrtel.
L’estratègia ha obtingut una reducció important en els homicidis, però no ha aconseguit minvar la profunda crisi de desapareguts que afecta centenars de milers de famílies a tot el país. Jalisco es va tornar la imatge d’aquesta crisi amb la localització d’un camp de treball forçat o entrenament del CJNG, on es van trobar centenars de peces i objectes associats a persones desaparegudes. Els que no volen que la situació es normalitzi són els col·lectius de recerca, que han vist en el Mundial una oportunitat de mostrar al món la crisi de desapareguts a Mèxic.
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