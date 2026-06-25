El gran repte del Bàsquet Girona: superar els 6.000 abonats
Amb la campanya d’abonaments en marxa des de dilluns, quan es van presentar els preus per a la temporada que ve, el Bàsquet Girona es marca el repte de superar la barrera dels 6.000 abonats. Fer créixer la massa social aprofitant la doble presència europea del club —FIBA Europe Cup en el cas dels nois i Eurolliga en el de les noies— és un dels grans objectius si es vol fer realitat allò de seguir construint un projecte sostenible econòmicament.
Aquest curs el Bàsquet Girona el tanca amb 5.830 abonats entre l’equip ACB i l’Spar Girona. És la dada real, perquè hi ha 550 persones que tenen el carnet de tots dos equips. Si no es té en compte això, els números serien més grans, perquè en totals absoluts sumarien 4.180 abonats del masculí i 2.200 del femení, prop de 6.400. El club, però, comptabilitza la massa social sense duplicitats i és a partir d’aquí que es fixa l’objectiu dels 6.000 com a primera passa endavant.
Aforament de 5.600
El marge de creixement més immediat arribarà sobretot per l’ampliació de l’aforament de Fontajau el curs passat, que va permetre arribar a les 5.600 localitats amb la instal·lació de grades provisionals al final de diversos sectors. Amb la nova configuració, i ja abans de saber si hi haurà baixes d’actuals abonats, el club calcula que disposarà d’uns 500 carnets nous per al primer equip masculí. La voluntat és que aquesta ampliació serveixi, precisament, per donar resposta a una part de la demanda acumulada a través de la llista d’espera, i obrir la porta a nous abonats.
L’equip masculí, empès per la consolidació a l’ACB, la millor temporada del club a l’elit i l’al·licient afegit de disputar competició europea per primera vegada, es veu capaç de superar una fidelitat que aquesta temporada ha provocat que Fontajau fregués els 5.000 aficionats per partit. L’abonament inclourà els 17 partits de la fase regular de la Lliga Endesa i, en cas de confirmar-se la participació a la FIBA Europe Cup, també els duels de la primera fase que es disputin a casa. Uns hipotètics partits de play-off s’haurien de pagar a part.
El reclam de l'Spar Girona
En paral·lel, l’Spar Girona també va fent camí dins d’aquesta nova estructura de club. El femení té menys abonats que l’equip ACB, però manté una base fidel i amb recorregut per créixer, especialment després d’una temporada en què tornarà a tenir l’atractiu europeu. En el seu cas, el carnet inclou els partits de la Lliga Femenina Endesa, inclosos els de play-off, i tots els compromisos europeus que es juguin a Fontajau. L’esperança de superar la prèvia de l’Eurolliga és un reclam esportiu evident i el club confia que també pugui ajudar a reforçar l’arrelament del projecte femení dins la massa social conjunta.
La fusió entre el Bàsquet Girona i l’Uni Girona encara és recent, però el primer any ja ha servit per començar a dibuixar una realitat nova. La dada dels 550 abonats amb doble carnet és significativa perquè mostra que hi ha una part de l’afició que ja entén el projecte com un tot. El repte, ara, és ampliar aquesta base, fidelitzar-la i aconseguir que la doble presència europea no sigui només una fita esportiva, sinó també una oportunitat per fer créixer el club fora de la pista, amb un projecte doblement engrescador.
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