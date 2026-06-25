Honda va sondejar Marc Márquez per recuperar-lo
La firma japonesa va voler saber al GP de València del 2025 si tenia o no possibilitats de fitxar, un altre cop, el nou vegades campió del món.
Emilio Pérez de Rozas
Segons va poder saber EL PERIÓDICO, el divendres del Gran Premi de la Comunitat Valenciana del 2025, el que servia per acomiadar la temporada, la cúpula d’Honda Racing Corporation (HRC) va demanar a Alberto Puig, el seu home de confiança, amic i antic cap de Marc Márquez, que preparés una trobada amb el campioníssim català per sondejar-lo de cara a aquesta temporada (2026) i següents.
Márquez, que va abandonar Honda amb llàgrimes als ulls –allà hi va obtenir sis dels seus set títols de la màxima categoria– i sempre ha estat eternament agraït a la comprensió mostrada pels caps japonesos perquè pogués rescindir el seu últim any de contracte i anar-se’n a córrer amb una Ducati a l’equip del desaparegut campió italià Fausto Gresini, va acceptar, aquell divendres a la tarda, reunir-se amb els responsables d’HRC al camió blanc que els japonesos sempre tenen aparcat davant del seu box.
La reunió, segons ha pogut constatar EL PERIÓDICO i confirmar per les dues parts, que en cap moment han volgut pronunciar-se sobre la trobada, va ser tan amable, agradable i sincera com es podia esperar. Márquez va escoltar atentament tot el que li havien de dir els responsables d’HRC, que li van descriure no només la difícil situació que estaven travessant sinó, també, els seus plans de futur, convençuts com ho estan els japonesos que, més d’hora que tard, tindran, de nou, una moto guanyadora. En cap moment, mai, durant la conversa entre Honda i Márquez, es va parlar de diners. Ni tan sols de la possibilitat que el campió català, que ja llavors tenia claríssim que renovaria per dues temporades més amb Ducati, tal com es va fer oficial dimarts per la firma de Borgo Panigale (Itàlia), pogués plantejar-se la possibilitat d’una tornada a la que va ser casa seva durant tants anys.
"El Marc sempre ha sigut del criteri, sempre, que si es troba bé, còmode, a gust, estimat a l’equip on és, a la fàbrica on és, no té cap motiu per canviar. En aquest sentit, en aquell moment, malgrat haver passat un final de temporada horrible després de guanyar el títol, tenia claríssim que continuaria vinculat a Ducati, hi insisteixo, perquè ell mai va veure cap motiu per canviar", ha reconegut a aquest diari una font molt pròxima al jove de Cervera. Són molts els que sempre han considerat que la carrera esportiva de Márquez acabarà a Honda, tot i que aquest últim contracte (2027-2028) amb Ducati, fa que cada vegada sigui més difícil aquesta possibilitat.
Mentrestant, ahir es va oficialitzar que Pedro Acosta deixarà KTM a finals del 2026 per fitxar per dues temporades amb Ducati, on serà company de Márquez. Un anunci que va coincidir amb el de la sortida de Pecco Bagnaia, que apunta a Aprilia.
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