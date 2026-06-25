L’Arsenal tornarà a Montilivi com a rival del Girona al Trofeu Costa Brava
El conjunt de Mikel Arteta, campió de la Premier i subcampió de la Champions, serà el rival del Girona l’1 d’agost en el partit de presentació dels blanc-i-vermells
L’Arsenal tornarà a Montilivi. Un any i mig després de visitar l’estadi del Girona en la fase de lliga de la Champions, el conjunt londinenc serà el rival dels blanc-i-vermells en la 49a edició del Trofeu Costa Brava, que es disputarà el dissabte 1 d’agost a les vuit del vespre. El partit servirà també com a presentació oficial del primer equip gironí davant l’afició en l’inici de la nova temporada.
El duel tindrà un cartell de luxe. L’Arsenal, dirigit per Mikel Arteta, arribarà a Girona com un dels equips de referència del futbol europeu actual. El conjunt anglès ve de proclamar-se campió de la Premier League per primera vegada des del 2004 i d’assolir també el subcampionat de la Champions, en una temporada que ha confirmat el seu retorn definitiu a la primera línia continental.
La visita dels gunners permetrà recuperar el record encara recent de la nit europea viscuda a Montilivi el 29 de gener del 2025. Aquell dia, en l’última jornada de la fase de lliga de la Champions, el Girona va competir contra l’Arsenal en un escenari històric per al club. Arnaut Danjuma va avançar els gironins, però l’equip d’Arteta va capgirar el marcador abans del descans amb un penal transformat per Jorginho i un gol d’Ethan Nwaneri. L’1-2 final va permetre a l’Arsenal assegurar-se l’accés directe als vuitens de final i va posar el punt final al camí europeu del Girona a Montilivi.
Context diferent
Ara, el retrobament tindrà un context ben diferent. No serà una nit de Champions, sinó una cita de pretemporada, però l’atractiu del rival converteix el Trofeu Costa Brava en una de les primeres grans dates del calendari d’estiu per a l’afició gironina. L’Arsenal combina talent, experiència i un model de joc consolidat sota la direcció d’Arteta, i representarà una prova d’altíssima exigència per a un Girona que estarà encara en fase de construcció, sota la batuta de Quique i Òscar Álvarez, amb el repte de tornar a Primera després del descens.
La 49a edició del Trofeu Costa Brava tindrà, a més, un component commemoratiu, ja que estarà vinculada al 150è aniversari d’Estrella Damm. El club ha anunciat que les entrades per al partit es posaran a la venda en els propers dies. Per al Girona, el partit serà la primera gran posada en escena a casa abans de començar la competició oficial. Per a l’afició, una nova oportunitat de veure a Montilivi un dels grans clubs europeus. I per al torneig, un rival de màxim nivell que reforça el prestigi d’una cita històrica del futbol gironí.
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