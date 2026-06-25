Oficial: Queralt Casas, fitxatge d'impacte per a l'Spar Girona
L'escorta de Bescanó firma per una temporada per retrobar-se a Fontajau amb un Roberto Íñiguez que ja la va dirigir al Sopron
La gironina, amb un palmarès molt destacat, arriba amb 33 anys després d'haver fet història al València i a d'altres clubs Top d'Europa
L’Spar Girona ha fet oficial un fitxatge d’impacte per al curs 2026/27. Queralt Casas, tal i com havia avançat fa setmanes el Diari de Girona, una de les jugadores gironines amb més trajectòria internacional de les últimes dècades, jugarà la temporada vinent a Fontajau. L’escorta, de 33 anys i 1,77 metres, firma per una temporada i arriba procedent del València Basket, on ha estat una peça clau en l’etapa més guanyadora de la història del club taronja.
El seu fitxatge té una doble lectura. D’una banda, l’Spar incorpora una jugadora de primer nivell, amb experiència als grans escenaris, caràcter competitiu, intensitat defensiva i un palmarès a l’abast de ben poques. De l’altra, el club recupera una jugadora de casa, amb arrels ben marcades al territori, en un moment de reconstrucció del projecte després d’un estiu amb molts canvis a la plantilla i amb Roberto Íñiguez al capdavant de la banqueta. Casas, formada al Segle XXI, no ha vestit mai la samarreta de l'Uni.
Jugadora consagrada
El retorn de l'escorta gironina a casa tanca, d’alguna manera, un cercle que venia de lluny. El 2012, quan encara era una de les grans promeses del bàsquet gironí, va tenir l'oportunitat d'entrenar-se durant un parell de setmanes amb les campiones de la WNBA, Minnesota Lynx. Tot just tenia 19 anys. Catorze anys després Casas és una jugadora consagrada, amb experiència als principals escenaris europeus, internacional amb Espanya (tot i que el 2024 hi va renunciar de forma indefinida) i un palmarès impressionant.
Casas ha jugat les últimes set temporades al València Basket, club amb el qual ha aixecat fins a onze títols: l’Eurocup del 2021, tres Supercopes de la Lliga Femenina Endesa, la SuperCup Women, dues Copes de la Reina i quatre lligues consecutives, del 2023 al 2026. Durant quatre anys també n’ha estat la capitana i una de les cares visibles del creixement d’un projecte que ha passat de construir-se a consolidar-se entre els grans del bàsquet estatal i europeu.
A València, de fet, Casas no només hi ha guanyat. Hi ha deixat llegat. El club taronja l’ha acomiadat del Roig Arena com la jugadora més important de la seva història fins ara, líder en partits, punts, recuperacions i rebots, i amb una petjada decisiva en el creixement del projecte femení durant aquests set anys. La seva arribada a Girona, per tant, no és la d’una peça més d’un equip campió, sinó la d’una referent que aterra a Fontajau amb ganes de recuperar protagonisme.
Trajectòria internacional
La seva trajectòria, però, va molt més enllà de València. Abans havia passat per l’Stadium Casablanca, el Rivas Ecópolis, el Galatasaray turc, els francesos Nantes, Basket Landes i Flammes Carolo, el Sopron hongarès i el mateix València. També ha estat una habitual de la selecció espanyola, amb la qual ha guanyat dos ors europeus, el 2013 i el 2019, una plata a l’EuroBasket del 2023 i un bronze al Mundial del 2018, a banda de participar en dues cites olímpiques.
A Girona, Casas arriba per aportar ofici, defensa, energia i ascendència en un vestidor que està canviant profundament. És la sisena incorporació de l’Spar per a la nova temporada, després dels fitxatges ja anunciats d’Iyana Martín (Avenida), Juana Camilión (Estudiantes), Tilbe Şenyürek (Fenerbahce), Madison Conner (Estepona) i Marta García (Azulmarino). El club busca construir un equip competitiu, amb més físic, més recursos i prou experiència per afrontar una temporada exigent, marcada també pel repte europeu. Aquestes jugadores s'afegeixen a Laura Quevedo i Axelle Merceron, amb contracte.
La valoració de Pere Puig
El director esportiu, Pere Puig, ha explicat que l’oportunitat de fitxar Casas es va veure clara des del primer moment. “Quan va sorgir l’oportunitat de signar la Queralt, des de la direcció esportiva i des de l’entrenador no vam dubtar ni un moment”, assegura. Puig destaca que la jugadora “encara té moltíssim per aportar al bàsquet” i que arriba “amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar-se després d’uns anys en què no ha tingut un paper protagonista”.
El retrobament amb Roberto Íñiguez també ha pesat en l’operació. Tots dos van coincidir al Sopron, on van guanyar la lliga i la copa hongareses i es van classificar per a la Final Four de l’Eurolliga. “És una jugadora que en Roberto coneix molt bé i de la qual, de ben segur, sabrà treure el màxim rendiment”, remarca Puig.
Amb el fitxatge de Queralt Casas, l’Spar Girona suma molt més que una jugadora contrastada. Incorpora identitat, lideratge, experiència i una història de retorn. Una gironina que va marxar per créixer, que ha fet carrera als principals escenaris del continent i que ara torna a Fontajau amb un repte clar: tornar a sentir-se important i ajudar l’Spar a obrir una nova etapa ambiciósa.
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