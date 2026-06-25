Entrevista | Pau Cubarsí Defensa de la selecció espanyola
Pau Cubarsí: "Seria un somni jugar la final del Campionat del Món contra Messi"
El central titular de ‘la Roja’ i del Barça, de només 19 anys,parla de les seves expectatives en aquesta cita mundialista.
Jordi Gil
Pau Cubarsí s’ha guanyat la titularitat amb la selecció espanyola després d’un any molt regular al Barça, convertit també en un fix insubstituïble per a Hansi Flick al centre de la defensa. En la selecció forma una parella molt estable amb Aymeric Laporte en un Mundial amb molta competència, del qual s’ha quedat fora LeNormand i en el qual Eric Garcia i Marc Pubill pressionen fort. El gironí parla abans de volar a Guadalajara (Mèxic) per enfrontar-se a l’Uruguai en el tercer partit del grup i amb la primera plaça en joc.
Vostè ha arribat molt bé al Mundial; com ens explica la fermesa defensiva d’Espanya?
Hem començat molt bé darrere. En atac, en el primer partit ens va faltar més circulació. En el segon vam millorar, amb més agressivitat i intensitat, i es va veure reflectit al camp.
L’equip va tenir més grapa?
Sí, ho vaig dir en la prèvia: havíem de tenir més grapa i intensitat. Sabem que en els primers partits et pots adaptar i sempre és més complicat.
Se sent bé en aquest Mundial?
Em sento bé, ràpid, m’he adaptat perfectament. Estic molt bé.
Quin diria que és el secret de la seva preparació, l’àmbit físic o més aviat el mental?
Diria que les dues coses. En l’aspecte físic, entrenant amb els companys durant tot l’any; amb els rondos et vas familiaritzant, afrontant els partits sense nervis i amb la intensitat necessària.
Sembla increïble amb 19 anys tenir tanta serenitat...
Són partits molt exigents. S’ha d’estar concentrat els 90 minuts, ja sigui un Mundial, un amistós o qualsevol dels partits.
Com va la compenetració amb Aymeric Laporte?
És la parella amb qui m’ha tocat. Estic còmode jugant al seu costat. Ell potser té més experiència, però tots dos ens ajudem sobre el terreny de joc.
Pensa que estem veient el millor Cubarsí?
Sempre intento ser millor cada dia, amb ratxes bones o no tan bones. Intento ajudar i estar amb l’equip per guanyar.
Sempre s’ha parlat que venen a guanyar el Mundial; es manté aquesta ambició?
Sí. Som una selecció que portem uns anys espectaculars, ens coneixem molt bé i tenim el focus en el Mundial, perquè és el més important. Intentarem guanyar.
El model a seguir és el partit contra l’Aràbia?
Amb aquesta circulació de pilota i intensitat, tot anirà millor.
No hi va haver dubtes després del partit contra Cap Verd?
Sabem que el futbol és així: es necessita molta circulació i ocasions, però si no vol entrar, no pots guanyar. Però és el camí que hem de seguir, sens dubte.
És un vestidor jove però ja compta amb molta experiència i mil batalles per no enfonsar-se a la mínima, no?
Tenim experiència barrejada amb la joventut. Al cap i a la fi, aquesta combinació és una cosa clau per a nosaltres.
Li seria molt difícil marcar Julián Álvarez?
És un futbolist contra el qual ja m’he enfrontat moltes vegades. Sé com juga, és un home diferencial i sí, costa marcar-lo.
Creu que seria un bon fitxatge per al Barça?
Jo em fixo que tenim Ferran, Gordon, una nova incorporació. Al final, tenim un gran equip.
Seria un somni jugar una final contra Messi?
Certament sí que seria un somni, sobretot perquè significaria que soc en una final del Mundial. Seria una oportunitat de poder guanyar-lo. Si fos contra Messi, realment seria un somni.
Leo és el seu ídol?
Tota la família hem sigut del Barça i des de petit sempre ha sigut el nostre ídol.
Malgrat Messi, vostès tenen al cap que poden guanyar?
És l’objectiu clar que tenim al cap i anem a buscar això.
Transmeten una confiança que realment sembla important per afrontar una Copa del Món.
Estem molt tranquils, preparant el partit contra l’Uruguai. Hem pogut recarregar bé les piles després de l’últim partit.
Ser primers de grup té més importància de la que sembla?
Sempre has d’anar a guanyar-ho tot, ser primer. Tindràs un camí millor pensant en els encreuaments de les eliminatòries.
Què li sembla la selecció de l’Uruguai?
De l’Uruguai sabem més o menys que van amb tot, que són guerrers. Tinc a l’equip Ronald [Araujo] i sé com són. Hem de fer el nostre futbol, ser nosaltres mateixos, jugar amb bona circulació i possessions llargues.
S’han picat durant aquests dies amb Araujo?
Vam parlar quan van sortir els grups, i que ens volíem guanyar l’un a l’altre, però últimament no hem tingut contacte.
Vostès el van ajudar molt perquè ara sigui al Mundial, tot i que tingui molèsties?
A la selecció som una família i al Barça, també. Estem molt contents que Ronald sigui al Mundial.
Permeti’m una pinzellada del Barcelona: ha dit abans que li agrada el fitxatge de Gordon, m’ho pot argumentar?
Sí, hem jugat contra ell a la Champions, en els partits contra el Newcastle. No l’he vist dia a dia a la Premier, però és un jugador intens, amb recorregut i que se sacrifica per l’equip, i això és bo.
I per acabar, toca fer una altra gran temporada amb Hansi Flick, amb el qual ja han guanyat dues lligues consecutives.
Estic centrat en el Mundial i ja vindrà. Venim de dos anys espectaculars amb Hansi i esperem seguir en la mateixa línia.
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