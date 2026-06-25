Pluta: "Venir a Girona és una oportunitat molt bona de fer un pas endavant"
El nou base del Bàsquet Girona assegura que les converses amb San Emeterio i Moncho van convèncer-lo per acceptar la proposta
El Bàsquet Girona ha anunciat aquesta setmana l'arribada d'Andrzej Pluta, un base amb bona capacitat de llançament exterior i que acaba de ser proclamant MVP de la final de la Lliga de Polònia amb Lègia de Varsovia. Pluta signa per dues temporades i ja ha vist algun partit del Bàsquet Girona aquesta temporada. "N'he vist alguns i l'atmosfera que hi ha al pavelló és espectacular. Ja tinc ganes de ser-hi per viure l'ambient i conèixer els seguidors", diu. Pluta afegeix que hi ha hagut dos factors que l'han fet decantar per acceptar l'oferta gironina. El primer "les converses" amb Fernando San Emeterio i Moncho Fernández" en què li explicaven "què en volien i quin pla" tenien amb ell per l'equip. L'altre, "la història" del club. El polonès, que ja va debutar a l'ACB de molt jove amb el Betis assegura que és un jugador amb capacitat de "crear situacions per als companys, trobar bons llançaments i aportar energia".
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