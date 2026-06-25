Suïssa i el Canadà certifiquen el seu pas per a les eliminatòries
La selecció europea segella la primera plaça després de derrotar l’amfitriona (1-2) sota el lideratge de Manzambi, nou fenomen de només 20 anys, i Bòsnia espera com a tercera.
Albert Guasch
El grup B del Mundial ja està resolt; el primer. És possiblement un dels menys excitants d’aquesta primera fase, tan poblada de partits, tan inflada d’intrascendència. Així que convé celebrar que es vagi liquidant i comencin aviat les eliminatòries. Suïssa i el Canadà, per aquest ordre, creuen la passarel·la. En els pròxims dies es dilucidarà a qui s’enfronten en setzens. Descavalca la Qatar de Julen Lopetegui. Bòsnia i Hercegovina, amb quatre punts, fa pinta que serà un dels vuit tercers a seguir endavant.
Suïssa necessitava guanyar el Canadà a Vancouver per classificar-se en primera posició del grup i no va fallar malgrat jugar amb l’ambient en contra (1-2). Bòsnia i Qatar també havien de renunciar a l’empat i buscar el triomf per mirar d’optar a una sòlida tercera plaça, cosa que van aconseguir els europeus, superiors a la selecció de Lopetegui (3-1).
Rubén Vargas, davanter del Sevilla, va encarrilar la victòria suïssa gràcies a l’assistència de Johan Manzambi. Aquest noi de 20 anys, del Freiburg, va convertir el segon, el tercer del seu compte personal en aquest Mundial. Manzambi és un mitjapunta dinàmic i explosiu que entra pels ulls. A Transfermarkt li posaven a finals de maig un preu de mercat de 50 milions. Sense cap dubte s’ha revaloritzat durant aquests dies.
Adeu de Lopetegui
L’amfitriona, que se sentia forta després de clavar mitja dotzena de gols a Qatar, va rebre un bany de realitat. No obstant, precisament per aquest diferencial de gols, es pot incorporar a les eliminatòries com a segona de grup. Va lluitar fins al final. Li hauria atorgat el primer lloc, però al gol de Promise David no el va seguir cap altre. Ho va intentar a fons.
A la fi, el Canadà va aconseguir la fita de passar la primera ronda per primer cop en la seva història després de tres participacions. Suïssa, per la seva banda, va tornar a superar una fase de grups, que no passava des d’Alemanya 2006.
Bòsnia, per la seva banda, va complir el que s’esperava i va superar Qatar amb les dificultats justes a Seattle, i Lopetegui abandona Amèrica del Nord amb un sol punt en la seva estrena mundialista.
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