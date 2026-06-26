Alexia Putellas jugarà al London City Lionesses al descartar els EUA
L’excapitana del Barça tria anar a la millor lliga del món i al seu nou club es retrobarà amb Jana Fernández, Lucía Corrales i Mapi León, que també fitxarà per l’equip londinenc.
Laia Bonals
La decisió està presa. Alexia Putellas jugarà la temporada que ve al London City Lionesses, segons va avançar Sport i va poder confirmar EL PERIÓDICO. La que va ser capitana del Barça s’incorporarà a l’equip londinenc, propietat de Michele Kang. La proximitat amb la seva família, així com viure l’experiència de la lliga anglesa, la més competitiva del món, l’any previ de Mundial, han sigut factors clau per a Alexia.
Des del 2012 fins al 2026, Alexia ha format part i capitanejat el canvi radical i la professionalització del Barça femení. Després d’anunciar la seva sortida, el maig passat, va reconèixer que encara no havia decidit quin seria el seu destí. Tenia ofertes sobre la taula, però volia donar-se uns dies i prendre la decisió encertada. Ara, després d’un període de reflexió i unes petites vacances, Alexia ha decidit que jugarà al London City Lionesses, possiblement un dels equips amb millor projecte del panorama europeu. El club, que forma part de Kynisca Sports International, que presideix Michele Kang (que té en propietat també l’Olympique de Lió i el Washington Spirit), va acabar sisè a la lliga la temporada passada.
Més professionalització
Alexia confirma amb la seva decisió el que fa anys que temen des de la lliga espanyola: l’èxode a Anglaterra és real. La competició, molt més professionalitzada, permet als clubs crear projectes molt atractius com és el cas del London City. Alexia busca a Londres sortir de la seva zona de confort però dins d’un projecte competitiu que està únicament centrat en el futbol femení, ja que no depèn ni comparteix estructura amb un equip masculí.
L’alta exigència ha sigut clau per a la decisió que l’ha fet decantar-se per l’equip de Kang abans que per ofertes dels EUA –va estar negociant amb el Boston fins a última hora– o Mèxic que tenia sobre la taula.
La proximitat amb la seva família també ha pesat en la decisió. Molt familiar, Alexia no volia allunyar-se massa del seu entorn, que sempre l’ha recolzat i acompanyat en el camí. Al vestidor de Londres es retrobarà amb amigues i excompanyes com Jana Fernández, Lucía Corrales o Mapi León, que fitxarà igualment per l’equip londinenc.
Amb qui no es trobarà, almenys la pròxima campanya, serà amb el Barça, un altre motiu clau per a la seva decisió, ja que el London City no ha aconseguit classificar-se per a la Champions i, a més, amb la normativa actual, no podria fer-ho tot i que ho hagués aconseguit ja que forma part de la mateixa propietat que el Lió. Tots dos són propietat de Kang.
A més d’aquests factors, Alexia també té entre cella i cella el Mundial del Brasil del 2027, on Espanya lluitarà per revalidar el títol. Per a això, competir l’any previ en una lliga exigent era primordial. Ara Alexia ja ha pres la decisió, tot i que encara no s’ha fet l’anunci oficial.
Ensurt a Caracas
Alexia va aterrar a Caracas fa uns dies per dur a terme un acte de la seva fundació, Eleven, una acció conjunta amb la Lliga Monumental de Veneçuela, per la qual cosa es trobava al país quan es van produir els dos terratrèmols. La jugadora va emetre ahir un comunicat per confirmar que tant ella com tots els membres de la seva expedició es trobaven bé.
"Hola a tots. Donats els terratrèmols succeïts a Veneçuela, vull comunicar que tant la meva família com jo ens trobem sans i estalvis a Caracas. Gràcies pels missatges. Moltíssim ànim davant d’aquesta desgràcia a tots els veneçolans i totes les famílies afectades", va escriure Alexia Putellas a través d’Instagram.
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