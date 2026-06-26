El Barça, campió de la Lliga de futbol sala al guanyar a Múrcia (4-6)
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Marcial Guillén
L’equip blaugrana va conquerir ahir a Múrcia el campionat de Lliga (el vuitè de la seva història) després de derrotar ElPozo (4-6) en el quart partit de la sèrie final, i evita així haver de disputar un cinquè duel al Palau Blaugrana. El partit es va haver de resoldre en la pròrroga després del 4-4 al final. L’equip que entrena Javi Rodríguez, que conquereix d’aquesta manera el títol de Lliga en la seva primera temporada a la banqueta blaugrana, torna a aixecar el trofeu després de dos anys en blanc.
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