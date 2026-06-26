Dalia Santiago comparteix la seva passió amb joves de Salt
L’atleta paralímpica de Ripoll participa en una jornada inclusiva impulsada per CaixaBank amb una quarantena de nens i nenes del gimnàs Chun Kwon Salt
Dalia Santiago, referent del taekwondo paralímpic, ha captivat i impressionat amb la seva història a una quarantena de nens i nenes del gimnàs Chun Kwon Salt, que avui han participat en una nova jornada del programa Empower Kids, organitzat per CaixaBank amb l’objectiu d’apropar l’esport paralímpic a la infància i fomentar la inclusió i la normalització de la discapacitat des de la base, al municipi gironí. L’atleta ripollesa, de 28 anys, ha compartit la seva passió pel taekwondo amb joves saltencs, tal com va fer el seu pare, Juan Antonio (bicampió d’Europa i cinc cops medallista en mundials), que regenta el gimnàs Lee Young Ripoll, quan ella era petita. «És un orgull seguir el seu camí. Sempre ha estat el meu referent i poder-ho ser jo, ensenyant als nens i nenes, m’omple d’orgull», ha assegurat la Dalia.
La jornada s'ha desenvolupat a la seu del gimnàs Chun Kwon Salt i ha constat d’una activitat encapçalada per la Dalia amb una primera part teòrica i una exhibició pràctica al tatami. La mainada ha pogut descobrir la realitat de l’esport adaptat, mentre trencava estereotips i participava en una experiència dinàmica que ha fomentat valors com el respecte, l’esforç, la superació i el treball en equip. A través del diàleg i la pràctica esportiva, també han pogut compartir preguntes i impressions amb la taekwondista de Ripoll en una conversa moderada pel periodista ganxó Jordi Sunyer. «És molt important organitzar jornades com aquesta perquè així els més petits veuen que tenir una discapacitat no és una barrera a l’hora d’arribar als objectius que tenim. Quan era petita, me’n vaig trobar més que ara. La mainada ha de fer el que els agrada. Difícil no significa impossible», ha apuntat l’atleta.
Segons ha explicat Gemma Batlle, directora de banca d’institucions de CaixaBank a Girona, «amb accions com aquesta, CaixaBank vol acompanyar els ‘inconformistes de l’esport’ en el seu camí cap a la normalització de la discapacitat i, a la seva possible participació als Jocs Paralímpics de Los Angeles 2028, reforçant el nostre compromís amb una societat més justa i inclusiva». «L’objectiu principal pel qual avui som aquí és impulsar l’esport paralímpic mitjançant suport econòmic, visibilitat mediàtica i programes d’inclusió», ha afegit.
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