L’Equador s’aferra al Mundial remuntant contra Alemanya
Els americans derroten un rival que ja se sabia primer de grup i avançaran com un dels millors tercers. Costa d’Ivori guanya Curaçao i confirma la segona posició.
Sergio R. Viñas
Ara fa un parell de setmanes, a l’Equador les expectatives estaven desbordades. I no era per a menys. La sòlida selecció de Sebastián Becaccece arribava al Mundial després d’una fase de classificació memorable, segona en l’exigent lligueta sud-americana al darrere de l’Argentina, tot just cinc gols encaixats en 18 partits dels quals només en van perdre dos. A l’Equador, superar la primera fase es donava gairebé per descomptat. Però, tot i això...
La derrota inaugural contra Costa d’Ivori i, sobretot, l’empat contra Curaçao en el segon compromís mundialista van obrir foc al país, anticipant fins i tot la imminent destitució de Becaccece. Només hi havia un antídot i consistia a derrotar la totpoderosa Alemanya. I quan ja gairebé ningú confiava en ells, l’Equador va demostrar el seu nivell al món.
Va guanyar la selecció sud-americana (1-2) remuntant el matiner gol inicial de Sané als dos minuts, i això li permetrà avançar a setzens com una de les vuit millors terceres. Angulo i Plata van ser els herois d’una nit d’èxtasi equatorià en la qual van merèixer el triomf que van aconseguir. Per a Alemanya, una derrota fútil, ja que els de Nagelsmann (que no va reservar gairebé res) arribaven amb la seguretat de ser primers de grup, simplement a l’espera del que li caigui diumenge a la matinada en la lluita de tercers classificats.
Adeu a Curaçao
Entre les dues seleccions queda classificada Costa d’Ivori, amb sis excel·lents punts al sarró. Els africans en tenien prou de no perdre per ser segons de grup i Curaçao era sens dubte un rival propici, feble com va demostrar en el 7-1 inaugural contra Alemanya, malgrat l’explosió d’orgull patriòtic que va generar el seu inesperat empat contra l’Equador. Els caribenys queden els últims, però no se’ls pot retreure gairebé res.
Els africans, superiors, van aplanar la nit aviat, amb un gol de Pepé als sis minuts. Passada l’hora de partit, el mateix davanter del Vila-real va sentenciar la victòria ivoriana (2-0). El seu rival en setzens serà Noruega, excepte que avui sigui capaç de derrotar França, cas en què s’enfrontaria contra els de Deschamps.
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