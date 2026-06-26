L’Escala fitxa el davanter Joel Arimany
El club alt-empordanès incorpora també Jordi Manzano (Tona), Iker Bermúdez (Santa Amàlia), Eteme (Moralo) i Aniol Feliu (Sant Cugat juvenil)
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L’Escala ha anunciat aquesta setmana quatre fitxatges pel curs vinent, amb, sobretot, un nom impactant: Joel Arimany. El davanter de Quart, de 28 anys, torna al futbol gironí després de jugar aquest curs al Villarrobledo manxec (8 gols). Arimany compta amb una dilatada experiència, debut a Segona A inclòs amb el Girona, que l’ha dut pel filial del Màlaga i el Saragossa, Peralada, Olot, Europa, Maracena, San Cristóbal, Villarrubia o Arnedo.
A més a més, també s’incorporen a l’equip, Jordi Manzano (Tona), Iker Bermúdez (Santa Amàlia), Eteme (Moralo) i Aniol Feliu (Sant Cugat juvenil), que s'afegeixen a Gil Bertrana (Vic).
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