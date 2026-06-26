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L’Escala fitxa el davanter Joel Arimany

El club alt-empordanès incorpora també Jordi Manzano (Tona), Iker Bermúdez (Santa Amàlia), Eteme (Moralo) i Aniol Feliu (Sant Cugat juvenil)

Arimany ha estat el màxim golejador del Villarrobledo, de la Tercera RFEF manxega, amb vuit gols

Arimany ha estat el màxim golejador del Villarrobledo, de la Tercera RFEF manxega, amb vuit gols / CP Villarrobledo

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Marc Brugués

Marc Brugués

Girona/L'Escala

L’Escala ha anunciat aquesta setmana quatre fitxatges pel curs vinent, amb, sobretot, un nom impactant: Joel Arimany. El davanter de Quart, de 28 anys, torna al futbol gironí després de jugar aquest curs al Villarrobledo manxec (8 gols). Arimany compta amb una dilatada experiència, debut a Segona A inclòs amb el Girona, que l’ha dut pel filial del Màlaga i el Saragossa, Peralada, Olot, Europa, Maracena, San Cristóbal, Villarrubia o Arnedo.

A més a més, també s’incorporen a l’equip, Jordi Manzano (Tona), Iker Bermúdez (Santa Amàlia), Eteme (Moralo) i Aniol Feliu (Sant Cugat juvenil), que s'afegeixen a Gil Bertrana (Vic).

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