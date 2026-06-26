Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Balenes al MontgríMor Salomó MarquèsEstafa a PalamósHabitatges turísticsVeneçuelaPau CubarsíMundial futbol
instagramlinkedin

L’extrem Albert López és la desena baixa de l’Olot

El vallesà ha estat titular en 33 partits aquesta temporada

Albert López deixa l'Olot un any després d'arribar-hi procedent del Cornellà

Albert López deixa l'Olot un any després d'arribar-hi procedent del Cornellà / Pau González/UE Olot

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
Marc Brugués

Marc Brugués

Girona/Olot

L’Olot ha comunicat que l’extrem, Albert López, no continuarà a l’equip el curs vinent. El vallesà ha estat un jugador important als esquemes de Roger Vidal i ha disputat trenta-tres partits aquest curs en els que ha marcat un gol. Albert López, de vint-i-nou anys, és la desena baixa després de les de Pau López, Pedro Del Campo (Figueres), Nuha Marong, Sergi Marcillo, Rubèn Enri, Guillem Barrés, Oriol Marty, Carlos Martínez, Andreu Guiu i Jan Danés.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents