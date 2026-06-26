L’extrem Albert López és la desena baixa de l’Olot
El vallesà ha estat titular en 33 partits aquesta temporada
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L’Olot ha comunicat que l’extrem, Albert López, no continuarà a l’equip el curs vinent. El vallesà ha estat un jugador important als esquemes de Roger Vidal i ha disputat trenta-tres partits aquest curs en els que ha marcat un gol. Albert López, de vint-i-nou anys, és la desena baixa després de les de Pau López, Pedro Del Campo (Figueres), Nuha Marong, Sergi Marcillo, Rubèn Enri, Guillem Barrés, Oriol Marty, Carlos Martínez, Andreu Guiu i Jan Danés.
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