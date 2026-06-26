El Lloret ja és 100% nou equip d'OK Lliga
El TAD resol que s'ha de jugar la tornada del play-off entre el Vilafranca i el Manlleu i, per tant, confirma l'ascens directe dels selvatans
Ara sí. Ja no hi ha més volta de full. El Lloret jugarà la temporada que ve a OK Lliga. S'ha acabat el neguit, si és que n'hi havia, perquè des del conjunt selvatà es tenia molt coll avall que no hi havia cap possibilitat que les al·legacions presentades pel Manlleu al TAD prosperessin. I així ha estat. El TAD, que va paral·litzar el play-off d'ascens entre el Manlleu i el Vilafranca després del 2-3 de l'anada, ha resolt avui que s'ha de jugar la tornada. Per tant, això vol dir que el Lloret és, a tots els efectes, equip d'OK Lliga.
Els selvatans van ascendir directament a la màxima categoria després d'impugnar el seu partit de la darrera jornada contra el Mataró, en què van perdre (4-7) i veure com la Federació els el donava per guanyat (10-0) per alineació indeguda dels maresmencs. D'aquesta manera, el Manlleu, que ja havia celebrat l'ascens directe va veure's obligat a disputar el play-off contra el Vilafranca a l'espera que prosperessin les seves al·legacions al TAD. Amb la resolució del TAD, s'esvaeixen totes les possibilitats de pujar directament del Manlleu o d'ampliar l'OK Lliga a quinze equips. Ara sí, el Lloret torna a OK Lliga cinc anys després. El Manlleu, per la seva banda, haurà de remuntar diumenge al migdia un 2-3 a la pista del Vilafranca per pujar.
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