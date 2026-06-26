Queixes desocis pels nous passis de temporada del Camp Nou
Albert Guasch
El FC Barcelona va posar ahir a la venda sense fer cap avís previ les noves projeccions de temporada per als partits al Camp Nou del curs 2026-27. El període de compra va començar a les 12 del migdia i ràpidament va desencadenar protestes entre molts socis a qui es va denegar l’abonament o que no van poder triar localitat.
El club blaugrana va optar per eliminar la vigent política de donar prioritat a aquells socis que van acompanyar l’equip a Montjuïc i en la tornada inicial a un Camp Nou envoltat de grues. Molts d’aquests socis no abonats van veure l’oportunitat de trobar una drecera a anys d’espera per a un seient gràcies a la fidelitat dels dos últims cursos, quan la demanda entre la massa social va ser realment baixa. Això semblava ser reconegut i premiat per la directiva de Joan Laporta. Fins aquest any postelectoral.
"Als socis que vam pringar a Montjuïc no ens han respectat", va dir un que va contactar amb EL PERIÓDICO. "Crec que mentre no estigui acabat tot el camp, s’ha de premiar la fidelitat dels últims anys i no fer fora un menor d’edat que és soci del club i en llista d’espera i que va tenir passi a Montjuïc i el Camp Nou". Un dels indignats va assenyalar que no s’ha complert ni tan sols l’avís del club, que "la prioritat seria del 100% per a la totalitat dels abonats que van adquirir el passi de temporada 2025-26".
Des de l’entitat s’indica que als socis abonats anirà destinat el 65% dels seients i que "a mesura que es vagin obrint noves localitats, aquest percentatge anirà incrementant-se. Tal com s’explica a la nota, l’obertura serà de manera gradual, ja que les obres encara continuen a diverses zones". El club, hores després, va rectificar i va dir que s’habilitarà "una segona finestra" perquè els socis amb passi la temporada 2025-26, "tot i que no siguin necessàriament abonats", puguin optar a adquirir "les localitats que quedin disponibles".
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