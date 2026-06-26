El Sísif del futbol desafia Trump
El seleccionador charrúa va crear la ‘tercera via’, i va permetre a l’Argentina superar el pols entre menottistes i bilardistes. Un paio que es defineix com a "tòxic": "Només veig l’error i mai estic satisfet amb res". Als seus 70 anys, el ‘Loco’ s’ha convertit en la veu més contestatària a l’imperi de la FIFA.
Fermín de la Calle
A la taula dels galants de l’emblemàtic cafè El Cairo, aquests dies es parla més de la "bogeria" de Bielsa amb l’Uruguai que no pas de l’aposta de Scaloni per mantenir Lautaro i no recuperar Julián Álvarez. Aquest temple de la ciutat de Rosario, en el qual l’escriptor Roberto Fontanarrosa va reunir figures de la cultura al voltant d’una pilota de futbol, està pendent dels veïns il·lustres de la seva província (Santa Fe) que ocupen les banquetes de diverses seleccions durant aquest Mundial. Marcelo Bielsa és, sens dubte, el de més pedigrí, fins al punt de convertir-se en inspiració dels altres cinc: Sebastián Beccacece (Equador), Gustavo Alfaro (Paraguay), Mauricio Pochettino (Estats Units) o Lionel Scaloni (Argentina). Fins i tot del sisè seleccionador argentí que hi ha en terres ianquis, Néstor Lorenzo, que dirigeix Colòmbia.
Contra la FIFA i Trump
Marcelo, a qui anomenen el Loco, és un home de conviccions impertorbables. I participar "al circ que Infantino i Trump han armat als Estats Units" no és una cosa que el sedueixi. "El futbol era popular perquè els pobres eren feliços de jugar amb una pilota. Quan el futbol es va convertir en un negoci deshonest, va ser llavors quan les classes adinerades van veure una oportunitat en ell, i des d’aleshores ja no pertany als pobres", va denunciar enèrgicament en una roda de premsa volcànica abans de partir al Mundial. I fidel als seus principis va decidir que l’Uruguai (que va jugar els seus partits contra l’Aràbia i Cap Verd a Miami) només trepitgés sòl nord-americà per jugar els partits, concentrant la selecció a la localitat mexicana de Playa del Carmen.
El dia que la FIFA va fer les fotografies oficials a l’Uruguai, Bielsa va decidir posar mirant a terra. Quan el fotògraf li va demanar un somriure mirant a càmera, el tècnic va respondre: "No soc un model". Era la seva manera de rebel·lar-se davant el sistema establert per Infantino i davant aquesta "comercialització d’un futbol" que ha implantat unes pauses d’hidratació que detesta, igual que tampoc li agrada la gespa "d’uns estadis que no es van dissenyar per jugar a futbol". Bielsa s’ha convertit en la consciència d’un futbol alienat pel negoci.
La decisió de quedar-se a Playa del Carmen va generar una enorme polèmica al país ‘charrúa’ per la complicació logística que suposava. I a això s’ha afegit que ni els resultats ni el joc han acompanyat els ‘charrúas’, que van empatar amb l’Aràbia (1-1) i tampoc van guanyar Cap Verd (2-2). El que els obliga a guanyar els de De la Fuente per assegurar el seu pas. L’empat davant de Cap Verd va desencadenar crítiques ferotges contra Bielsa i l’acompliment de la selecció. El diari uruguaià El Observador va titular: "L’Uruguai va ser la sucursal de l’infern", advertint en la seva crònica del "desmoronament d’una il·lusió falsa". Més aspres van ser les crítiques que van arribar des de l’Argentina, on alguns periodistes van passar de la desqualificació a l’insult: "Més que boig, idiota amb enrabiades de noi amb samarreta de Che Guevara".
Marcelo, de 70 anys, va admetre després de l’empat davant dels capverdians que "l’equip va estar molt desorganitzat. L’Uruguai és millor que Cap Verd, però cal demostrar-ho". I posteriorment va advertir: "Hem de jugar contra Espanya amb la necessitat i obligació de guanyar-lo. És un repte gegant, però de cap manera crec que no puguem enfrontar aquest partit amb aspiracions". El de Rosario es reconeix "responsable que l’Uruguai no hagi aconseguit més que dos punts". Des de la tardor del 2023, quan es va fer càrrec de la selecció celeste i va disparar les seves prestacions amb sonades victòries davant les potències de Sud-amèrica com el Brasil o l’Argentina, han canviat les coses.
Sort de Sísif futbolística, la seva relació amb els futbolistes oscil·la entre els rendiments excel·lents de les primeres temporades i el deteriorament progressiu de la relació amb els jugadors pel desgast que produeix la seva intensitat obsessiva en els futbolistes, inclosos els de l’Athletic. El mateix Marcelo s’ha definit com "una persona tòxica perquè relacionar-se amb mi empitjora el que es relaciona. Només veig l’error, mai estic satisfet amb res. Aquesta conducta està basada en la por, temo perdre molt més del que disfruto guanyant. Tret de grans irresponsables com Cruyff o Menotti, als entrenadors ens passa això. Fa 40 anys que estic així".
La seva singularitat personal i futbolística no ha acabat d’arrelar en una selecció que encapçalava el caràcter com a tret identitari i que ha perdut en els últims anys futbolistes d’enorme jerarquia: Forlán, Suárez, Cavani... Aquest divendres les germanes clarisses de Getxo tornaran a resar per Marcelo Bielsa, més enllà que s’enfronti a Espanya. Però el Loco necessitarà molt més que la fe de les monges.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 106 anys Maria Canaleta, la veïna de Riells i Viabrea que va 'ressuscitar' la ratafia de la seva àvia
- En record d’Angelina Roca, una cuinera excepcional
- El Girona ha deixat de ser atractiu
- Arriba un canvi de temps que baixarà les temperatures fins a 8 graus en un dia
- Albiren tres exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí, a tocar de les Illes Medes
- Una prova pilot a la Vall de Camprodon descobreix les potencialitats de cultius que no es conreen a la zona
- Mor Salomó Marquès, el pedagog que va rescatar la memòria dels mestres exiliats
- Roben una bicicleta de 14.000 euros a Girona