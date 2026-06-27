Natació
27 quilòmetres nedant per l'Atlàntic: el llançanenc Marcos Rodríguez repeteix èxit a la Batalla de Rande
L'altempordanès va acabar la prova gallega en 8 hores i 37 minuts en el segon any consecutiu que la completa
Roger Illa
El nedador de Llançà Marcos Rodríguez Rejano va completar, per segon any consecutiu, la travessia de la Batalla de Rande. La prova gallega, inspirada en els fets històrics ocorreguts a la ria de Vigo l'any 1702, representa un dels reptes de natació en aigües obertes més exigents d'Espanya.
La Batalla de Rande, disputada el 20 de juny passat a Vigo, consisteix en un recorregut de 27 quilòmetres per les aigües de l'Atlàntic. Rodríguez va invertir 8 hores i 37 minuts per culminar aquest repte, tot superant unes condicions especialment dures que van posar a prova tant la resistència física com la fortalesa mental dels participants. A banda de la llarga distància, la Batalla de Rande té una dificultat afegida a causa de la baixa temperatura de l'aigua i les condicions canviants del mar.
Veí de Llançà, Marcos Rodríguez Rejano continua consolidant la seva trajectòria en la natació de llarga distància i reafirma la seva passió per les aigües obertes. El nedador té ara la mirada posada en el seu pròxim gran repte: la travessia de l'Estret de Gibraltar. El creuament està previst entre el 29 de juny i el 10 de juliol, sempre que les condicions marítimes siguin favorables.
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Via: Empordà
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