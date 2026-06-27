Barcelona i el Tour (1)
Anquetil, el campió que va tenir fills amb la fillastra i la jove
EL PERIÓDICO inicia una sèrie dedicada a les tres visites anteriors de la ronda francesa a Barcelona, i la frustrada del 2014, que s’inicia amb el record a la contrarellotge que va guanyar ‘Maître Jacques’ fa 69 anys, un corredor llegendari que va conquerir la prova en cinc ocasions.
Sergi López-Egea
Avui tindria 92 anys i moltes coses per explicar. Jacques Anquetil, que va morir de càncer el 1987 als 53 anys, va ser l’heroi de la primera visita que el Tour va fer a Barcelona. Va passar el 12 de juliol de 1957 i va córrer per on acabaran la primera i segona etapa que estrenen la ronda francesa a la capital catalana. Falten només set dies.
Expliquen les cròniques de l’època que l’Estadi Olímpic es va omplir amb 30.000 persones que van pagar 15 pessetes –avui serien uns 6 euros, però que ningú es preocupi, el Tour 2026 s’inspira en la gratuïtat– i que 70.000 més es van agrupar al voltant de Montjuïc per seguir el segon sector de la visita barcelonina, una contrarellotge guanyada per Maître Jacques, perquè no n’hi havia cap altre com ell en l’art d’enfrontar-se al cronòmetre; més fort, més ràpid...
La Barcelona de 1957 només tenia una semblança a l’actual: el Camp Nou estava en obres. Llavors, perquè l’inauguraven. Kubala havia deixat petit el Camp de les Corts. Ara, perquè segueix en procés la gran reforma de l’estadi. Feia quatre mesos que José María de Porcioles era l’alcalde i Francisco Franco ho beneïa tot des d’El Pardo amb mà dura.
Anquetil tenia 23 anys i afrontava el primer dels cinc viatges de glòria groga cap a París. En feia tres que el ciclista havia entrat per primera vegada a la consulta que André Boëda, mort el 2019, tenia a Rouen, la capital normanda. Era un prestigiós facultatiu especialitzat ja en temàtica esportiva. Jacques i André es van fer grans amics. El metge estava casat amb Janine i tenien dos fills, Alain i Annie, que després van ser la mare de la filla del ciclista i el marit de la dona amb qui el corredor va tenir el seu fill home, tot i que no s’ha d’anar tan ràpid a l’explicar la història.
El març de 1957, durant la París-Niça, es va començar a fer pública la relació entre Jacques i Nanou, que era com tothom coneixia Janine, que exercia un domini absolut sobre el que feia i deixava de fer un dels ciclistes més importants de la història. Va fugir de la seva casa conjugal en camisa de dormir, saltant per la finestra del lavabo, i va pujar al cotxe amb Anquetil, que l’esperava amb el motor en marxa. Janine es va casar amb Jacques el 22 de novembre de 1958 però el juliol de 1957 ella ja el seguia durant el Tour. Era un secret a crits i això que en aquella època les dones tenien prohibit acreditar-se en la carrera i molt menys dormir a l’habitació de les seves parelles en jornades de descans com la que es va celebrar el 13 de juliol de 1957 a Barcelona.
Els Anquetil, ja se’ls pot denominar així, i molt més després de 69 anys, es van allotjar a l’hotel Arycasa, un prestigiós establiment de cinc estrelles que estava ubicat al número 17 del carrer d’Ausiàs Marc i que va tancar les portes el 1977. Faltaven encara quatre anys perquè Anquetil repetís victòria a París i cinc perquè França visqués el primer dels duels amb Raymond Poulidor, avi de Mathieu van der Poel. El desembre de 1969 va penjar la bici. Ho havia aconseguit tot com a corredor: al marge dels cinc Tours, dos Giros més, una Vuelta, cinc vegades la París-Niça, dues ocasions la Dauphiné i una Lieja-Bastogne-Lieja.
El somni de la paternitat
Però no podia complir el somni de ser pare. Janine no podia donar-li fills, així que va animar el seu marit. ¿Com? Va ser Sophie Anquetil, la filla de Jacques, qui ho va explicar en un llibre (Pour l’amour de Jacques), publicat el 2004, i que va ser un autèntic terratrèmol mediàtic i social a França. Va relatar que la seva àvia va oferir la seva filla Annie, la seva mare, al marit i ciclista el 1971 quan ella tenia només 18 anys. El que s’havia de convertir en una nit de coit entre Annie i Jacques per procrear va derivar en una relació triangular. El país es va escandalitzar. Hi va haver tertúlies televisives, columnes periodístiques, declaracions de polítics. ¿Va manipular psicològicament la seva fillastra? El debat va arribar a l’àmbit ètic i jurídic. Als anys 70 tots van creure que Janine era la mare i no l’àvia de Sophie.
Però no va acabar aquí la cosa. El matrimoni residia en un castell on se’n va anar a viure Alain, el fill de Janine, per problemes econòmics, als 80. Jacques va iniciar una relació amb Dominique, la seva jove, fruit de la qual va néixer Christopher el 1986, un any abans de la mort del vencedor de la contrarellotge de Montjuïc de 1957.
- La CUP registra una instància a l'Ajuntament de Sant Pere Pescador perquè tanqui l'activitat del Fluvià Nàutic
- Mor als 106 anys Maria Canaleta, la veïna de Riells i Viabrea que va 'ressuscitar' la ratafia de la seva àvia
- En record d’Angelina Roca, una cuinera excepcional
- Els taxistes de Lloret de Mar s'esperaran fins que les dones arribin 'segures' a casa al final dels trajectes
- El Girona ha deixat de ser atractiu
- Arriba un canvi de temps que baixarà les temperatures fins a 8 graus en un dia
- Albiren tres exemplars de balena rorqual des d'una barca a la costa del Montgrí, a tocar de les Illes Medes
- Una prova pilot a la Vall de Camprodon descobreix les potencialitats de cultius que no es conreen a la zona