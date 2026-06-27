Austràlia es queda el segon lloc per darrere dels EUA
Grup D. La selecció de Pochettino acaba primera malgrat la derrota contra Turquia (3-2) i s’enfrontarà en setzens de final a Bòsnia.
El Periódico
Austràlia i el Paraguai van empatar sense gols en un partit estrany, que va beneficiar tots dos, però no es pot parlar de pactes vist el que ha passat sobre el terreny de joc (0-0). La primera meitat va sobrar, ja que no va comparèixer l’albirroja, però en la segona hi va haver reacció, i fins i tot emoció. Els socceroos seran segons a l’espera de rival –Egipte, l’Iran, Bèlgica o fins i tot Nova Zelanda– i el Paraguai es va classificar virtualment i apunta que li tocarà un primera espasa, el més probable, Alemanya.
Els EUA van acabar primers del grup malgrat la derrota contra Turquia (3-2). En setzens, s’enfrontaran a Bòsnia i Hercegovina. El combinat de Mauricio Pochettino i el turc van oferir un vistós espectacle malgrat que cap dels dos s’hi jugava res. L’amfitrió tenia assegurada la primera plaça i només aspirava a l’honor del ple de victòries; Turquia, decebedor el seu Mundial, es jugava no anar-se’n en blanc i almenys va poder amarrar un triomf. Arda Guler, el futbolista del Reial Madrid, va marcar un dels tres gols del seu equip.
Pochettino va comparèixer molest en la compareixença de premsa per les crítiques que va rebre per la derrota: "Que vostès no diguin felicitacions perquè guanyem el grup és una mica trist", va retreure als reporters.
Pochettino va destacar que va donar descans als quatre jugadors clau que havien rebut targetes grogues per evitar un perjudici en les eliminatòries. "Vam acabar sent el número 1, i vam gestionar tota la pressió i les expectatives bastant bé. Teníem altres prioritats. Volíem guanyar. Sí que volíem la victòria, però hi ha altres coses que necessitàvem equilibrar, i així va ser com vaig prendre les decisions", va assenyalar.
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