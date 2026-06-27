Poliesportiu
El Bàsquet Girona continua esperant el seu lloc a Europa
Amb la confirmació ahir que el Burgos jugarà l’Eurocup ja hi ha dotze equips ACB amb presència continental i ja només falta conèixer qui va a la Fiba Europe Cup
Amb la confirmació, ahir, que el San Pablo Burgos disputarà la propera edició de l’Eurocup, ja són dotze els clubs de l’ACB amb plaça assegurada per a una competició continental el curs que ve. El Bàsquet Girona, que per classificació també aspira a anar-hi (va quedar dotzè, per davant del Burgos), continua esperant que li confirmin que disputarà la Fiba Europe Cup. És l’únic torneig que encara no ha comunicat quins equips el disputaran ni el format que tindrà.
Barça, Madrid, Baskonia i València tornaran a ser els representants ACB a l’Eurolliga. A l’Eurocup, la segona divisió, tindrà tres equips més, La Laguna Tenerife, amb una llicència per cinc anys, i el Manresa i el Burgos, amb acord per a una temporada. De les dues competicions organitzades per la FIBA se’n saben els participants a la principal, la BCL. En aquest cas hi haurà cinc equips de la lliga espanyola: Joventut, Unicaja, UCAM Múrcia, Bilbao i un Breogán que haurà de passar per la fase prèvia per guanyar-se el lloc de manera definitiva.
Dilluns, durant la presentació de la nova campanya d’abonats, la CEO del Bàsquet Girona, Stefi Batlle, va explicar que estan a l’espera de rebre la confirmació per ser presents a la Fiba Europe Cup. És el torneig que, el club, entèn com a ideal per fer l’estrena al vell continent. S’havia especulat amb la possibilitat d’optar a l’Eurocup, com ha acabat fent el Burgos, però el club explica que ho va descartar per disputar una competició més assequible i menys exigent. «Som un club molt jove, el creixement ha de ser sostenible», destaca Batlle.
La presència del Bàsquet Girona a Europa no perilla i en els propers dies la Fiba hauria de confirmar el full de ruta del torneig. Serà l’estrena del club de Marc Gasol en l’àmbit continental, precisament quan l’any que ve farà 20 anys de la victòria de l’antic Akasvayu a la Fiba Cup superant l’Azovmash a Fontajau, amb Svetislav Pesic a la banqueta i Marc Gasol, Fernando San Emeterio i Víctor Sada, entre d’altres, a la pista. Per al Girona serà una temporada històrica, amb un doble repte europeu. L’equip masculí s’hi estrenarà en el seu cinquè curs a l’elit. I el femení farà la prèvia de l’Eurolliga.
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