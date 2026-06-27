LA CITA FUTBOLÍSTICA DELS EUA, El CANADÀ I MÈXIC
Dembélé brilla i Noruega es rendeix
Grup I. França acaba líder amb els escandinaus segons després de deixar els titulars a la banqueta, entre ells Haaland. Mbappé va estar espès i el ‘Mosquito’, en una gran exhibició d’eficàcia, va ser el millor marcant tres gols.
França es batria amb Alemanya, el Marroc o els Països Baixos i després amb Portugal o Espanya
Fermín de la Calle
França és, vista la fase de grups, la clara favorita a guanyar el Mundial. Si els gals conquereixen aquesta copa del món es podrà dir categòricament que és el primer Mundial guanyat per l’Àfrica. L’exuberància física d’aquesta França enterra les seves arrels en el més profund del continent negre. En cap lloc s’ha barrejat millor el discerniment tàctic d’Europa amb el poder físic africà que a Clairefontaine. Espanya construeix la seva identitat futbolística sobre fills de la globalitat com Lamine o Nico i d’altres com Anglaterra o el Brasil no amaguen el batec tribal que dispara la prestació del seu futbol. No obstant, ningú ha assolit l’excel·lència de França optimitzant aquesta exuberància.
La classificació per als setzens ha sigut celebrada pels noruecs com una gesta. Ho va advertir Haaland després de guanyar el Senegal i ho va constatar Solbakken fent deu canvis en l’onze el dia que es jugaven el liderat de grup amb França. Des del racó escandinau es deixava clar que prefereixen enfrontar-se a Costa d’Ivori que afrontar un encreuament ple de morbo amb els veïns suecs, que esperen Mbappé i la seva quadrilla.
Els francesos, però, no van aixecar el peu de l’accelerador, fins al punt de veure com Kylian estampava una rematada al travesser als vint segons. Sense Deschamps a la banqueta, per la mort de la mare, el seu ajudant Guy Stephan va continuar la rotació al mig deixant fora Rabiot i col·locant Tchouaméni amb Koné, que al cap de tres minuts va fer treballar el porter noruec. El primer gol va arribar en el tercer avís, en una diagonal i un xut sec amb la dreta de Dembélé.
El partit va ser un setge amb França obrint el camp i Noruega empassant saliva en cada estampida rival. Mbappé, a un gol de Messi en aquesta copa del món i a dos en el global mundialista, era el centre d’atenció mentre Haaland ho veia des de la banqueta. Amb Olise evidenciant que ha assumit amb naturalitat el rol de Griezmann com a passador final, va arribar el segon. Corria el minut 20 quan Mbappé va creuar una passada per a Dembélé, que aquesta vegada va fer la pinzellada final amb l’esquerra. Va ser tot just 35 segons abans que l’elegant Aascard marqués driblant Upamecano sense tocar la pilota. Primer xut a porta, primer gol per maquillar el monòleg. I encara posaria el colofó Dembélé amb un tercer, un altre xut amb l’esquerra del Mosquito al pal llarg de Selvik. La Pilota d’Or exercint com a tal.
La represa va arrencar amb un ensurt per als francesos, després d’un ingenu penal de Lucas Hernández a Bobb en el qual Maignan va demostrar el seu prestigi com a parapenaltis a l’avortar el llançament de Strand Larsen, l’exdavanter del Celta. Noruega, desinhibida i sense pressió, s’animava a trepitjar el camp d’una França que s’havia contagiat del relax escandinau abaixant els braços en la pressió i permetent que la segona part fos entretinguda amb més anades i vingudes. El carrusel de canvis, que Solbakken va utilitzar per regalar a tots els seus futbolistes el seu moment de glòria en un Mundial, va frenar el ritme de joc i va arruïnar les esperances de Mbappé d’acostar-se a Messi en una tarda en què es va mostrar ansiós i obsessionat amb un gol que no va acabar d’arribar en un partit en el qual Doué va posar el colofó en el descompte (1-4).
França tindrà un camí tortuós en el qual s’enfrontarà a Suècia per després veure’s les cares probablement amb Alemanya, que s’enfrontarà al Paraguai. Si passa aquests vuitens, en els quarts es podria enfrontar al guanyador de l’encreuament en setzens entre els Països Baixos i el Marroc, que després s’enfrontarà a vuitens al vencedor del Sud-àfrica-Canadà. Si arriba a semifinals podria jugar contra Portugal o Espanya, els dos més perillosos de la part baixa del seu costat del quadre.
El Senegal goleja l’Iraq i s’acosta als setzens
El Senegal va despertar a temps i amb la seva golejada contra l’Iraq (5-0) aconseguirà possiblement el seu pas als setzens de final com a tercer i amb només tres punts. L’equip africà necessitava guanyar i havia de fer-ho amb diversos gols de diferència per obtenir un ‘goal average’ favorable i ho va aconseguir, ajudat per la primerenca expulsió d’un jugador iraquià. L’equip de Pape Thiaw, obligat a guanyar després de les derrotes contra França (3-1) i Noruega (3-2), va trobar el partit que necessitava. L’Iraq, últim classificat per al torneig i encara sense haver puntuat mai en un Mundial, amb prou feines es va poder sostenir 10 minuts. A partir de la vermella a Rebin Sulaka, va quedar reduït a una resistència minvant.El Senegal va tardar molt poc a inclinar el duel. Als tres minuts ja havia provocat el seu primer córner i, en el córner següent, Abdoulaye Seck va marcar de cap. A la segona part, Sarr, Gueye, dues vegades, i Ndiaye van tancar la golejada.
Noruega 1 - 4 França
NORUEGA: Selvik (4); Aursnes (4), Ostigard (4), Falchener (4), Bjorkan (3); Berg (5), Thorstvedt (4); Aasgaard (7), Schjelderup (5), Bobb (6); Larsen (5). Tècnic: Stale Solbakken (4). Canvis: Pedersen (4) per Bjorkan (m. 46); Thorsby (5) per Thorstvedt (m. 46), Langas (5) per Falchener (m. 65); Haude (s.q.) per Bobb (m. 82), Nusa (s.q.) per Schjelderup (m. 82).
FRANÇA: Maignan (8); Koundé (5), Upamecano (5), Lacroix (6), Hernández (5); Tchouaméni (5), Koné (6); Dembélé (10), Olise (7), Doué (5); Mbappé (5). Tècnic: Guy Stephan (6). Canvis: Barcola (4) per Olise (m. 64); Cherki (5) per Dembélé (m. 64), Konaté (5) per Upamecano (m. 75); Malo Gusto (s.q.) per Koundé (m. 86), Mateta (s.q.) per Mbappé (m. 86).
GOLS: 0-1 (m. 7), Dembélé; 0-2 (m. 20), Dembélé; 1-2 (m. 21), Aagasrd; 1-3 (m. 37), Dembélé; 1-4 (m. 92), Doué
ÀRBITRE: Michael Oliver (7), d’Anglaterra. TARGETES: Berg i Tchouaméni.
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