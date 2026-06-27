Els Països Baixos se citen amb el Marroc en setzens
Grup F. L’equip de Koeman derrota Tunísia i tindrà un difícil aparellament amb els marroquins. El Japó se les veurà amb el Brasil.
El Periódico
La selecció dels Països Baixos de Ronald Koeman es va assegurar aquest dijous el primer lloc del Grup F de la Copa del Món 2026 després de vèncer Tunísia (1-3) i s’enfrontarà al Marroc en els setzens de final. Amb un empat i dos triomfs, els neerlandesos van sumar set punts i van quedar per davant del Japó, que en va acumular cinc i en la pròxima ronda s’enfrontarà al Brasil.
Mentrestant, Suècia es va quedar amb quatre unitats a l’empatar amb el Japó (1-1) i també es va classificar en tercer lloc. Tunísia es va acomiadar sense punts. "El Marroc és una selecció de molta qualitat", va dir el centrecampista del Barça Frenkie de Jong, alertant sobre la dificultat de l’encreuament, una repetició del qual es va veure en el Mundial de 1994 i en què va jugar Koeman.
L’extècnic blaugrana no va quedar plenament satisfet del joc de la seva selecció malgrat el nou triomf aconseguit, amb gols de Skhiri (pròpia porta), Brobbey i Van Hecke i en què De Jong va participar durant 72 minuts. "El que es busca és jugar bé en general, i aquells moments de distracció amb la pilota no encaixen amb el que hem de fer. Perquè quan jugues contra equips millors... Ho hem vist contra el Japó, i fins i tot contra Suècia: pot sortir-te molt car", va advertir.
Contra el Marroc, els Països Baixos jugaran sota la calor mexicana de Monterrey. "No vam tenir calor a Kansas City, vam jugar sota sostre dues vegades i, afortunadament, vam tenir temperatures agradables. Si fa calor allà, simplement ho haurem d’acceptar", va comentar Koeman.
Per la seva banda, Hajime Moriyasu, seleccionador del Japó, va dir que no tem l’aparellament amb el Brasil. "És una de les grans potències, però nosaltres també tenim la possibilitat de guanyar. No som un rival fàcil".
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