L’Spar Girona tancarà la plantilla amb les renovacions d’Ainhoa i Guerrero i dos fitxatges
El club busca una base i una pivot per completar un equip de dotze jugadores que tornarà a dirigir Roberto Íñiguez i que tindrà la fase prèvia de l’Eurolliga, a finals de setembre, com a primer gran repte
L’Spar Girona tancarà la plantilla del curs vinent amb les renovacions d’Ainhoa López i Carol Guerrero i dos fitxatges més. El club ja té vuit jugadores confirmades i treballa amb la idea de construir un equip de dotze fitxes per afrontar una temporada exigent, amb la Lliga Femenina i Europa com a grans fronts competitius. Les dues incorporacions que falten arribaran anant al mercat: una base i una pivot. L'ampliació dels contractes de López i Guerrero està encarrilada, a punt de segellar-se.
Amb l’arribada de Queralt Casas, anunciada aquesta setmana, l’Spar ja ha completat sis fitxatges aquest estiu. L'escorta gironina s’afegeix a Iyana Martín, procedent de l’Avenida; Juana Camilión, de l’Estudiantes; Tilbe Şenyürek, del Fenerbahce; Madison Conner, de l’Estepona; i Marta García, de l’Azulmarino. Totes elles se sumen a Laura Quevedo i Axelle Merceron, que tenien contracte en vigor.
Un vestidor renovat
El vestidor que tornarà a dirigir Roberto Íñiguez canviarà profundament. Han marxat peces clau com Chloe Bibby, Mariam Coulibaly i Klara Holm, jugadores amb pes esportiu i ascendència dins l’equip. Tampoc hi seran les apostes gironines com Berta Ribas i Anna Badosa. El club, però, ha mogut fitxa amb una aposta per una plantilla amb més físic, més recursos i una combinació d’experiència, joventut i polivalència.
Casas arriba per aportar ofici, defensa, energia i jerarquia en un grup que necessitarà referents des del primer dia. Iyana Martín ha de sumar talent i direcció en el joc exterior; Camilión, caràcter competitiu i polivalència; Şenyürek, centímetres i presència interior; Conner, punts i amenaça exterior; i Marta García, projecció i energia. El trencaclosques, però, encara no estarà complet fins que arribin una base i una pivot, dues peces destinades a acabar d’equilibrar la plantilla.
El primer gran repte arribarà aviat. A finals de setembre, l’Spar disputarà la fase prèvia de l’Eurolliga amb l’objectiu de garantir-se un lloc a la màxima competició continental, on aquest curs ha estat capaç d’arribar fins a la Final Four. Serà la primera prova de nivell per a un equip molt renovat, que haurà d’encaixar moltes peces noves en poc temps però que manté la continuïtat d’Íñiguez a la banqueta com un dels grans punts d’estabilitat del projecte.
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