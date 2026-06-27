Mario Malavé, propietari del Badalona Women i cofundador de Mercury 13: "Exigir autosuficiència al futbol femení avui no és una decisió intel·ligent"
L’empresari explica com funciona un multiclub de futbol femení, un nou paradigma que ha arribat a Espanya
Laia Bonals
El creixement del futbol femení no només es veu a la gespa. Més enllà del que passa al camp, la professionalització que s’està consolidant en diferents àmbits genera noves oportunitats. Això és el que va veure Mario Malavé, cofundador i CEO de Mercury 13, un dels multiclubs més importants del futbol femení, quan aquesta temporada va incorporar dins de la seva estructura el Badalona Women.
¿Com diria que està sent el seu aterratge a Badalona?
En general, molt positiu. Ens hem trobat amb una realitat que ens il·lusiona encara més, sobretot a causa del potencial que té i que veiem en aquest club.
¿Com es pren la decisió d’anar a la Lliga F i després a Badalona?
El nostre viatge com a Mercury 13 va començar en un mercat poc convencional. Crec que si molta gent comencés amb un projecte multiclub femení, no començaria a Itàlia. I va ser perquè vam aconseguir un club molt únic, que és el Como Women. Després vam anar a la lliga de referència d’Europa, que és l’anglesa, i vam adquirir una majoria del Bristol City Women. Per a nosaltres va ser molt obvi que la pròxima competició de la qual volíem formar part era la Lliga F.
¿Per què?
Per interès futbolístic i també comercialment per desenvolupar la part de negoci d’un club.
Vosaltres vau arribar i per primera vegada el Badalona va tenir un patrocinador oficial, Fever. Entenc que també forma part d’aquesta professionalització, de donar recursos a l’estructura i a les jugadores.
El primer que vam fer, sabent que la feina en l’àmbit esportiu estava molt ben feta, va ser preguntar-nos: ¿com podem afegir-hi valor? Aportant-hi un patrocinador des del primer dia. Fever va veure el potencial de la proposta de manera immediata.
Aquesta campanya hi ha hagut temes que han marcat més. Un eren les necessitats de l’staff: no tenir un metge, per exemple.
Són aquelles petites coses que, en el dia a dia d’un club previ a una transformació, de vegades s’escapen. Aquest club sempre ha volgut donar el millor a les futbolistes amb els recursos que tenia. Tampoc podem atribuir-nos aquest mèrit perquè la mateixa entitat va rectificar molt de pressa. Però, i encara més important, de cara al futur, l’ambició és continuar afegint-hi aquests serveis i continuar oferint a les jugadores un ambient hiperprofessional dins dels recursos de què disposa el Badalona. Volem que aquest sigui un lloc competitiu en què les millors jugadores del món vulguin venir a millorar com a futbolistes.
I un altre era el camp i la gespa natural, que triga a arribar.
L’Ajuntament de Badalona ha sigut un soci estratègic. La ciutat de Badalona vol tenir un estadi que pugui adequar-se a les necessitats de Primera Divisió. No et puc parlar de terminis perquè no els sé i sé que poden variar per raons administratives, però quan aquest estadi tingui les renovacions i els treballs promesos serà un dels millors per al futbol femení d’Espanya.
Volen crear comunitat, sentiment de pertinença...
Aquesta és una part fonamental per la qual hem triat el Badalona. Hem de demostrar a la ciutat que, fent una bona feina dins i fora del camp, poden enamorar-se del projecte. Tenim una identitat molt única i sentim que aquesta ciutat també vol tenir una identitat pròpia. Si parles amb la comunitat de Badalona, et diran: "Sort al Barça, però nosaltres som Badalona».
Parlem de Mercury 13. ¿Què és exactament un multiclub?
Cada multiclub en el futbol té la seva pròpia recepta. El fil comú és professionalitzar la gestió de cada equip sense voler unificar-los necessàriament en una sola marca. Reconeixem que el que pot necessitar el Badalona Women a la Primera Divisió espanyola pot ser diferent del que necessiti un equip a Segona Divisió anglesa com el Bristol City Women.
¿En què es diferencia Mercury 13 del que fa Michele Kang amb l’Olympique de Lió?
Crec que el que ens diferencia és que busquem un creixement més gradual però sostenible. I sempre el busquem desenvolupant l’àrea comercial. Això no vol dir que no ens importi el futbol, però veiem la victòria al camp com el resultat de la feina comercial que es fa dins dels despatxos. Si jo volgués guanyar demà la Champions, potser la meva estratègia s’assemblaria més a la d’altres grups.
¿D’on surten els diners?
Nosaltres sempre hem aixecat fons d’una sèrie d’inversors, bàsicament dels institucionals. Està ben documentat que tenim un soci estratègic molt important, un fons nord-americà que es diu Avenue Capital.
Dels tres clubs que tenen, ¿n’hi ha cap d’autosuficient?
No. D’autosuficient no n’hi ha cap. I diria que són molt pocs els clubs autosuficients en el futbol en general. Més enllà d’això, crec que exigir autosuficiència al futbol femení avui probablement no seria una decisió intel·ligent perquè significaria no invertir en creixement. A llarg termini sí que penso que és saludable que el futbol femení aspiri a ser autosuficient.
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