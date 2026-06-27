La MARNATON eDreams Sant Feliu de Guíxols by Zoggs reuneix més de 700 nedadors
Rafa Cabanillas i Ona de Miguel es proclamen guanyadors de la prova reina, de 10,5 quilòmetres de distància
Més de 700 nedadors i nedadores han participat en la MARNATON eDreams Sant Feliu de Guíxols by Zoggs, la quarta prova del calendari MARNATON, un circuit de natació en aigües obertes de referència al Mediterrani. Rafa Cabanillas i Ona de Miguel han estat els guanyadors de la cursa estrella del dia, un recorregut de 10,5 quilòmetres amb sortida del Camping Cala Pola, tot i que la jornada també ha comptat amb proves de 6, 3,5 i 1,5 quilòmetres, a part de diverses distàncies per als joves nedadors d'entre 5 i 13 anys (50, 100, 200 i 400 metres).
Cabanillas ha necessitat un temps de 2:30:02 per creuar en primer lloc la línia d'arribada, seguit per Javier Navarro i Sylvain Gleizes. En categoria femenina, Ona de Miguel ha estat la més ràpida amb un temps de 2:40:37; el podi l'han completat Mireia Gómez i Carmen Crespo. Això, en la prova reina, de 10,5 quilòmetres. En la cursa de 6 km, que en aquesta ocasió ha puntuat per al circuit d'aigües obertes de la Federació Catalana de Natació i ha començat a Cala Canyet, el guanyador ha estat Nil Ibáñez (1:13:11), seguit de Sergi Vivar i Biel Ibáñez. La noia més ràpida ha estat Alba Maestro (1:20:52), per davant d'Aida Bertran i Emmanuel Gleizes.
El recorregut de 3,5 quilòmetres ha donat el tret de sortida des de Canyer d'en Mieres i el primer en completar-lo ha estat Daniel Huguet (0:44:57), superant Mario Guillén i Michael Thiele. La primera en fèmines ha estat Natasha Bowyer (0:49:14) superant Alexandre Pare i Maria Carbonell. A la prova d'1,5 km, la més curta, el vencedor ha estat Dani Ortinz (0:24:04) seguit d'Agustí Planas i Nawar Ahmad. Martina Salvador ha estat primera (0:26:46) en categoria femenina per davant d'Oumi Gassama i Jenifer Pascual.
Superat l'equador del calendari, el circuit MARNATON continuarà el proper 19 de setembre amb la travessia més emblemàtica: la MARTNATON eDreams Cadaqués by FIATC. La temporada s'acabarà el 10 d'octubre amb la tercera edició de la MARNATON eDreams Eivissa by Baleària.
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