Així queden els setzens de final del Mundial, al complet: tots els encreuaments, dates i horaris
Les eliminatòries comencen amb el Sud-àfrica-Canadà i a Espanya li ha tocat enfrontar-se a Àustria
Albert Guasch
La fase de grups del Mundial 2026 ja ha conclòs i dels 48 equips que van començar la cita dels Estats Units, Mèxic i el Canadà, 16 n’han quedat fora. En queden 32 en competició per disputar els setzens de final. Han passat els dos primers dels 12 grups i els 8 millors tercers. No es pot dir que sigui una retallada salvatge després de tants partits, però així és el nou format de la FIFA.
La primera eliminatòria comença aquesta nit amb el Sud-àfrica-Canadà i continuarà fins divendres vinent. Aquest és el quadre definitiu, amb dates i horaris, dels 16 enfrontaments. N’hi ha força en hores amables per a l’espectador espanyol. A Espanya li ha correspost Àustria.
Sud-àfrica - Canadà
Diumenge 28/06 - 21.00 h
Els sud-africans s’enfrontaran a una de les seleccions amfitriones. El partit es disputarà a Los Angeles i, per primera vegada, una amfitriona no jugarà al seu territori. Tots dos equips van passar com a segons de grup, amb una victòria, un empat i una derrota.
Brasil - Japó
Dilluns 29/06 - 19.00 h
La canarinha va complir els pronòstics i va acabar primera de grup, tot i empatar a set punts amb el Marroc i mostrar-se irregular pel que fa al joc. Disputarà l’eliminatòria a Houston contra el Japó, segon classificat del grup F. En aquest duel, Carlo Ancelotti no podrà comptar amb Raphinha, de moment.
Alemanya - Paraguai
Dilluns 29/06 - 22.30 h
Alemanya es va deixar anar en el tercer partit de la fase de grups contra l’Equador i, tot i així, va acabar com a primera de grup amb sis punts. La selecció de Nagelsmann genera dubtes, de manera que ja li convé un encreuament aparentment còmode contra el Paraguai, tercera classificada del grup D, amb quatre punts, per darrere dels Estats Units i Austràlia.
Països Baixos - Marroc
Dimarts 30/06 - 03.00 h
La selecció de Ronald Koeman va complir els deures i va acabar primera del grup F, a estones mostrant bon joc. Tot i això, no s’ha lliurat d’un aparellament complicat com el del Marroc, segon classificat del grup del Brasil, encara que el nivell de joc dels marroquins no ha complert les expectatives. El partit es juga a Monterrey, Mèxic.
Costa d’Ivori - Noruega
Dimarts 30/06 - 19.00 h
El quadre africà, amb sis punts, va quedar per darrere d’Alemanya al grup E. El combinat noruec també va ser segon, per darrere de la poderosa França. Haaland, la principal arma dels vikings, va descansar en el tercer partit de la primera fase. No ho farà a l’eliminatòria. Noruega necessita els seus gols.
França - Suècia
Dimarts 30/06 - 23.00 h
França ha superat la primera fase amb ple de punts, una fita que només han aconseguit també Mèxic i l’Argentina. Ha demostrat la seva potència ofensiva, alternant Mbappé i Dembélé en la missió golejadora, i la seva solidesa com a aspirant a aixecar el títol. Al davant hi tindrà la Suècia de Gyokeres i Isak, classificada com a tercera per darrere dels Països Baixos i el Japó al grup F, amb quatre punts.
Mèxic - Equador
Dimecres 01/07 - 03.00 h
La selecció de Javier Aguirre, una altra de les amfitriones, ha completat una primera fase immaculada. Nou punts, desfermant la bogeria a Mèxic. La il·lusió es manté alta després de trobar-se amb l’Equador als setzens, tercera del grup E. En aparença, un encreuament amable, tot i que convé recordar que ve de tombar Alemanya.
Anglaterra - RD Congo
Dimecres 01/07 - 18.00 h
Els anglesos, líders del grup L, han anat resolent els seus partits a base d’espurnes i de la inspiració de Harry Kane o Jude Bellingham. En el seu camí s’hi troba ara una RD Congo que ja ha fet història en acabar tercera al grup de Colòmbia i Portugal. Un triomf sobre l’Uzbekistan per 3-1 va segellar el seu pas.
Bèlgica - Senegal
Dimecres 01/07 - 22.00 h
Eliminatòria igualada. Bèlgica es va salvar en l’últim partit de la primera fase d’un inici descoratjador i va acabar com a líder del grup G després d’una carambola de resultats. Es veurà les cares amb el Senegal, que també ha tingut un inici fluix malgrat que prometia més, a la vista del seu potencial.
Estats Units - Bòsnia i Hercegovina
Dijous 02/07 - 02.00 h
El combinat de Pochettino, amfitrió d’aquest Mundial, va caure en l’últim duel de la fase de grups contra la ja eliminada Turquia, però les dues victòries prèvies li havien assegurat el lideratge del grup D. Un lideratge que li garanteix mesurar-se amb una de les primeres seleccions a certificar la seva classificació com a millor tercera. La Bòsnia d’Edin Dzeko va tombar Qatar per 3-1 per sumar quatre punts i continuar endavant en aquest Mundial.
Espanya - Àustria
Dijous 02/07 - 21.00 h
Àustria s’interposa en el pas decidit d’Espanya cap a la final. Luis de la Fuente ha complert la primera missió i ara arriba l’hora de la veritat, debilitat als extrems per les lesions de Nico Williams i Yeremy Pino. Per sort, compta amb un Lamine Yamal que va a més. Al davant hi tindrà una selecció austríaca que no va especular i va marcar el gol de l’empat a tres en el temps afegit. El gol va tenir un premi amarg: jugar contra la Roja, una de les favorites.
Portugal - Croàcia
Divendres 03/07 - 01.00 h
La Portugal de Cristiano Ronaldo contra la Croàcia de Luka Modric, dos veterans que es resisteixen a penjar les botes i que, per bé o per mal, condicionen les seves respectives seleccions. La selecció portuguesa va acabar segona després d’empatar contra Colòmbia. El mateix que la croata, per darrere d’Anglaterra. El guanyador d’aquest partit es creuaria amb Espanya en uns hipotètics vuitens.
Suïssa - Algèria
Divendres 03/07 - 05.00 h
L’Algèria de Mahrez, tercera del grup J, es mesurarà amb Suïssa, primera del grup B. La selecció europea va derrotar el Canadà en l’últim partit de la primera fase i això li va permetre arrabassar la primera plaça a l’amfitriona.
Austràlia - Egipte
Divendres 03/07 - 20.00 h
Els ‘socceroos’, com es coneix Austràlia, van empatar en un partit amb poca pegada contra el Paraguai i això els va permetre assegurar la segona plaça per darrere dels Estats Units. S’enfrontaran a l’Egipte de Mo Salah i la jove perla del Barça Hamza Abdelkarim, de només 18 anys i revulsiu en la seva selecció.
Argentina - Cap Verd
Dissabte 04/07 - 00.00 h
Leo Messi ja suma sis gols, màxim realitzador del Mundial, i això significa que, si l’astre està inspirat, l’Argentina arriba forta. L’albiceleste va derrotar Jordània en l’última jornada i va consolidar el ple de punts. Al davant hi tindrà Cap Verd, segona de grup per darrere d’Espanya, que ha obrat un miracle amb tres empats. No és el rival més temible que podia tocar als argentins per començar les eliminatòries.
Colòmbia - Ghana
Dissabte 04/07 - 03.30 h
La selecció colombiana va maniatar Portugal en el tercer i últim partit de la fase de grups. No va deixar que l’equip de Cristiano Ronaldo trobés el gol. Aquest esforç defensiu li va valer el lideratge del grup K, de manera que s’enfrontarà a Ghana, classificada entre les millors terceres després de caure davant Croàcia en l’últim partit del grup L.
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