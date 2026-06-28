Àustria es classifica al 95’ i serà el rival d’Espanya als setzens
Els de Luis de la Fuente ja coneixen el seu rival en la primera eliminatòria a vida o mort: Àustria, eliminada al 93’, es classifica dos minuts després en el final de partit més surrealista del Mundial
Marc Marín
Però quina bogeria de final en l’Algèria-Àustria! El camí d’Espanya al Mundial comença a aclarir-se de la manera més esbojarrada possible. El combinat dirigit per Luis de la Fuente ja coneix el seu rival als setzens de final. Serà Àustria, que va encaixar un gol d’Algèria al minut 93 que l’enviava cap a casa, però que va tornar a empatar al 96 per desfermar la bogeria a Kansas City (3-3) i citar-se amb la Roja.
Capitanejada per David Alaba i liderada per Marko Arnautovic, la selecció de Ralf Rangnick es converteix en la primera amenaça de la Roja en la segona i definitiva fase del Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà. Classificada com a primera de grup després de derrotar l’Uruguai, Espanya s’havia de creuar als setzens amb el segon classificat del grup J, encapçalat per l’Argentina. I aquesta plaça per darrere de Leo Messi i companyia se la jugaven Algèria i Àustria en la tercera i última jornada.
Tot apuntava a un ‘biscotto’ que classificava Àustria com a segona i Algèria com una de les millors terceres, però aleshores va començar la bogeria de Kansas City. Primer va aparèixer Arnautovic per trencar la treva i avançar els europeus abans de la mitja hora de joc (0-1). Va ser un gol una mica surrealista, en un mà a mà amb un control defectuós i una definició encara pitjor que, tanmateix, va servir per batre el porter algerià Oussama Benbot, titular aquest cop en detriment d’un Luca Zidane assenyalat per diversos errors en els dos partits anteriors.
El partit semblava de tot menys un pacte de cavallers. Àustria va poder ampliar distàncies instants després, però aquesta vegada Arnautovic va perdonar abans de ser substituït després de la represa per molèsties. Algèria també va tenir les seves ocasions, sobretot a les botes d’Ibrahim Maza, una de les revelacions del Mundial, i de Farès Chaïbi, que es va topar amb la fusta en un xut llunyà. Tanmateix, l’empat el va firmar Rafik Belghali a tocar del descans. Un autèntic golàs del jugador del Hellas Verona, que va retallar davant dos defenses amb una magnífica trepitjada i va definir al primer pal per tot l’escaire per posar l’1-1 i tornar a ficar Algèria als setzens.
Cop i reacció
La segona meitat va seguir un guió totalment diferent. Perquè qualsevol error enviava un dels dos equips cap a casa. Però amb l’empat es classificaven tots dos. I amb el cronòmetre avançant lentament, ningú semblava voler jugar-se-la per no acabar encaixant després.
I en aquesta tònica, el primer que es va atrevir a xutar a porteria va ser Algèria, que va obligar a intervenir el porter Schlager i va enfadar Àustria. Tant, que els europeus van decidir venjar-se per mitjà d’un Marcel Sabitzer que, a diferència dels algerians, no va perdonar després de rebre sol a la frontal de l’àrea i colpejar la pilota de primeres (1-2).
Una altra vegada en el mateix punt, amb Algèria veient-se momentàniament fora del Mundial, el combinat africà va saber reaccionar per tornar a igualar el marcador cinc minuts després. Pilota al segon pal i rematada de Mahrez amb el porter pràcticament batut (2-2) per tancar el partit?
Doncs no, encara no havien après la lliçó. I quan menys s’ho esperava Àustria, Algèria anotaria el 3-2 que semblava enviar els austríacs cap a casa al minut 93. De nou Mahrez va posar la por al cos d’Alaba i companyia, que estaven fora del Mundial a falta de tres minuts per al final, però que van saber recompondre’s en un dels finals de partit més surrealistes del Mundial, si no el que més, per acabar empatant una altra vegada al 96 i classificar-se com a segona.
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