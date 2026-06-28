Catalunya frega la victòria davant la Gran Bretanya en un Nou Congost festiu
La selecció de Jaume Ponsarnau va dominar en els tres primers quarts, però la Gran Bretanya va acabar millor el partit
Iker Kind
Catalunya va tornar a disputar un partit de bàsquet amb derrota davant la Gran Bretanya (74-76). El conjunt dirigit per Jaume Ponsarnau va plantar cara al seu rival al Nou Congost, que va acollir un total de 2.513 espectadors en un matí de diumenge. De nou, el quadre local va demostrar tenir nivell de sobres per competir a Europa, com ja ha fet en els amistosos dels últims anys.
L’últim precedent d’un amistós internacional va ser contra la selecció de l’Argentina, en el partit del Centenari del Bàsquet Català (1923-2023). Tot i que no es va poder acabar amb victòria, l’equip català va plantar cara fins al final (88-94). En aquesta ocasió, dos anys després, la dinàmica va ser la mateixa: derrota per pocs punts malgrat haver dominat el partit.
El quadre de Ponsarnau va començar de la millor manera a Manresa, amb un parcial de 7-0 i cinc punts de Jaume Lobo. A la Gran Bretanya li va costar entrar en el partit i va ser Amin Adamu qui, amb una cistella i un triple, va tornar a acostar la selecció visitant. Lobo i Busquets van liderar Catalunya en el primer temps, amb 11 i 8 punts respectivament.
La Gran Bretanya va arribar a posar-se al davant en el segon quart, en un moment de desconnexió dels locals, però Ponsarnau va demanar temps mort i el seu equip va aprofitar diverses pèrdues del rival per ampliar l’avantatge fins als set punts. Cap dels dos equips va estar gaire encertat des de l’exterior, amb percentatges inferiors al 25%.
En el tercer quart va regnar la igualtat i el desencert. Cap de les dues seleccions encadenava diversos bons atacs de manera consecutiva i la sensació d’amistós era evident. Va millorar la Gran Bretanya, que en el segon parcial només havia anotat 12 punts, i es va imposar per 17-18. Olaseni, Hesson i Wheatle capitanejaven l’intent de remuntada visitant.
Desconnexió total de Catalunya
Catalunya va tenir una desconnexió monumental en l’últim quart i la Gran Bretanya li va clavar un parcial inicial de 0-11 que la va situar amb cinc punts d’avantatge. Va ser Pep Busquets qui va trencar la ratxa amb un triple que va aixecar els aficionats del seient. A falta de quatre minuts per al final, era impossible predir qui s’enduria el triomf (64-65).
La Gran Bretanya es va mostrar més sencera en els últims minuts i, tot i que la selecció catalana va tenir la victòria a les mans amb un llançament de Lluís Costa, va acabar perdent un partit que havia dominat en gran part. Tanmateix, el resultat va ser el de menys en un ambient festiu per al bàsquet català.
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