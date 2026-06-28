Complerta la primera missió
"Som on volíem ser i on havíem de ser; el nostre prestigi ens hi obligava", va dir Luis de la Fuente després de segellar Espanya com a primera la fase d’eliminatòries. En l’horitzó pròxim espera Portugal.
Fermín de la Calle
Espanya va complir el tràmit en un partit que no quedarà en la memòria dels espectadors i en el qual el col·legiat nord-americà Ismail Elfath va completar una actuació vergonyosa permetent que l’aspror dels uruguaians acabés derivant en violència. L’entrada de De la Cruz a Nico Williams i la posterior de Canobbio a Cubarsí van posar en perill la integritat dels espanyols, que van acabar molt enfadats amb el col·legiat nord-americà.
"Ha sigut dur, intens, molt exigent. Ells han treballat amb excessiva duresa. Però també cal saber jugar aquests partits i els jugadors han sabut fer-ho", va dir el seleccionador Luis de la Fuente. "Ha sigut el partit que ens ha posat a prova. Hem sabut jugar un altre tipus de trobada. Un partit de màxima exigència i hem mantingut un nivell altíssim de concentració, intensitat, enteresa, i de no entrar en massa provocacions", apuntava.
Partit gris
Els espanyols es van cenyir al pla que havia dissenyat el d’Haro, i van aprofitar les urgències dels de Marcelo Bielsa, que es va acomiadar de la celeste sense renunciar al seu estil i aprofitant l’ocasió per passar alguns comptes pendents. A Muslera el va deixar al vestidor en el descans, després del monumental error en el gol de Baena. Ja era la segona pífia, després de la del segon gol de Cap Verd.
Després va substituir el capità Federico Valverde, amb qui hores abans havia tingut un frec al costat d’altres pesos pesants del vestidor. Després de 66 partits, el madridista va ser rellevat en el minut 56, quan mai havia sigut rellevat tan aviat. El colofó a una temporada molt complicada per al jugador madridista, que després de ser un dels instigadors de l’acomiadament de Xabi Alonso va acabar protagonitzant una baralla amb Tchouaméni.
El gol de Baena, amb la inestimable ajuda de Muslera, l’hi va dedicar "a María, que avui compliria 14 anys i segur que era ajudant-nos". María Caamaño és una jove que va morir de càncer després de visitar la selecció al seu dia i el record del qual és molt present en la concentració d’Espanya a Chattanooga.
La selecció, que no va fer un bon partit, deixa dubtes amb una actuació grisa en aquesta primera fase de jugadors estructurals com Rodri, Lamine, Fabián o Nico. Alguns mancats de ritme i d’altres encara en procés de recuperació. Si es confirmen les baixes de Yeremy Pino i Nico Williams, amb Víctor Muñoz ranquejant, a De la Fuente se li obre un flanc feble en l’atac per les bandes. El tècnic va assumir la situació amb una certa resignació després del partit. "Si hem de jugar sense extrems, jugarem sense extrems", va afirmar.
Espanya, al ser líder, aconsegueix encarrilar el seu camí pel costat més còmode a nivell logístic, a més de jugar tots els seus partits a les 21.00 hora espanyola. La selecció comença una ruta per Los Angeles i Dallas, fent doblet en totes dues en el seu afany per ser a la final de Nova Jersey del 19 de juliol al MetLife Stadium.
Agafant ritme
Espanya ha complert la primera missió que és passar a la fase d’eliminatòries, fins a arribar a les cotes altes que se li pressuposen. "Som on volíem ser i on havíem de ser, perquè el nostre prestigi ens hi obligava. S’està veient la dificultat de cada partit, però anem millorant i agafant ritme", va voler advertir un De la Fuente exultant.
Comença el camí dels encreuaments de setzens a Los Angeles contra Algèria o Àustria (se sabia aquesta matinada passada). Si tot passa com convida a pensar la lògica, Espanya hauria de ser a Dallas davant el guanyador del Portugal-Ghana o Croàcia.
En cas de ser els lusitans, es reeditaria l’última final de la Nations League que es va jugar a Alemanya el juny del 2025, amb triomf portuguès en els penals. Suposant que es passa aquest encreuament de vuitens, els quarts es tornarien a jugar a Los Angeles, on Espanya s’enfrontaria a l’equip que surti guanyador dels partits Estats Units-Bòsnia i Bèlgica-Corea del Sud i el posterior encreuament entre tots dos.
Dallas de nou
En cas de sortir de nou vencedor d’aquest enfrontament de quarts a Los Angeles, es ficaria en la semifinal que es jugarà de nou a Dallas. Allà, el quadro s’obre més perquè per la part alta arriben seleccions com França o Alemanya, que es creuaran si no passa res estrany a vuitens, i els Països Baixos o el Marroc, que s’enfrontaran en el xoc de setzens. De l’altra banda del quadro surten el Brasil, l’Argentina, Anglaterra, Croàcia, Noruega, Colòmbia, el Senegal o Costa d’Ivori.
En tot cas, al si de la selecció espanyola els va quedar la impressió gratificant de saber adaptar-se a un altre tipus de trobades, fins i tot als més físics. "Controlem diversos registres. Quan toca defensar ho fem, és una de les nostres virtuts. Malgrat ser un partit difícil ho hem merescut", va declarar Marc Cucurella.
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