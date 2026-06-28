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Davidovich trenca la seva maledicció i guanya el seu primer títol ATP

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El Periódico

Barcelona

Alejandro Davidovich va trencar la ratxa de cinc finals perdudes en tornejos ATP i va aixecar el seu primer títol en el torneig de Mallorca, de categoria 250 que es disputa sobre herba, al guanyar el nord-americà Ethan Quinn per 7-6 (4) i 6-3.

La final, marcada per la calor, va tenir un inici molt respectuós entre els dos tennistes, sense voler cometre errors que poguessin donar al rival el primer avantatge del partit. No obstant, l’espanyol no repetiria els errors del passat que li havien privat fins ara de presumir de ser campió d’un torneig al circuit ATP i va alçar el seu primer títol a Mallorca.

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