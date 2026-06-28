Isaac Valera renova amb el Bisbal Bàsquet
L’ala-pívot gironí afrontarà la seva sisena temporada al club del Baix Empordà
Gerard Ullastre
El Bisbal Bàsquet vol continuar reforçant-se per no despertar del somni de Segona Federació. Després d’apuntalar la plantilla amb quatre fitxatges - de moment -, el club empordanès ha centrat esforços en retenir els jugadors que van fer possible la permanència a la tercera categoria estatal. El club ja havia anunciat renovacions com les de Bernat Álvarez, Pau Sala, Adrià Domínguez o la del mateix Èric Surís, però no ha estat fins avui que s'ha fet oficial que Isaac Valera continuarà vinculat al Pavelló Vell una temporada més.
L’ala-pivot gironí vol aportar el seu granet de sorra per consolidar el projecte bisbalenc a Segona FEB en el que serà el seu sisè curs amb els del Baix Empordà. Valera - amb el permís de Xevi Torrent - és el jugador que més temporades acumula al club negre-i-roig, i entén a la perfecció el que representa per un club com el Bisbal Bàsquet haver aconseguit una permanència històrica i ser el sisè millor equip català i segon de la província. Juntament amb Torrent, l’ala-pivot gironí és l’únic supervivent de la plantilla de l’ascens a la tercera categoria estatal, i va confessar en aquest diari que l’entitat està immers en un moment «únic».
3,1 punts i 2,2 rebots per partit - els números de l’ala-pivot gironí el curs passat - semblen xifres més aviat discretes per un jugador amb la importància que té Valera pel club. Tanmateix, aquests registres s’han d’agafar amb pinces. Com a veterà, l’ala-pivot té un rol més secundari a la pista, però la seva experiència i compromís amb el club han fet que Èric Surís el consideri imprescindible per aconseguir els objectius.
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