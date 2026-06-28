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Les lesions

Preocupació per l’estat de Yéremi Pino i Nico Williams

Yeremy Pino es fa mal de la seva espatlla esquerra després de sofrir el cop a l'Uruguai-Espanya.

Yeremy Pino es fa mal de la seva espatlla esquerra després de sofrir el cop a l'Uruguai-Espanya. / Héctor Vivas / FIFA

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Jordi Gil

Chattanooga

Victòria molt cara de la selecció espanyola contra l’Uruguai. Yéremy Pino i Nico Williams van tornar a l’hotel de concentració amb seqüeles. Ahir es van sotmetre a proves mèdiques, i el pronòstic és delicat i costarà que puguin tornar a jugar en aquest Mundial, tot i que des de la selecció espanyola es va indicar que l’evolució que tinguin durant els pròxims dies marcarà disponibilitat.

De Yéremy Pino es tenia por que s’hagués fracturat la clavícula per les mostres de dolor després del partit. El mateix Luis de la Fuente va deixar caure que podia tenir-la trencada. Això ha quedat descartat. Pateix un "esquinç acromioclavicular", una lesió menys greu que la temuda fractura.

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La preocupació en la delegació espanyola amb Nico Williams era màxima i l’exploració mèdica han confirmat que pateix una nova lesió muscular a l’adductor dret. Nico ja va arribar a la convocatòria tocat i ara ha tornat a ressentir-se de la lesió, tot i que, com explicita la nota de la selecció, es deu "a un fort trauma provocat per una entrada" cap al final del duel contra l’Uruguai. En concret, la puntada de peu l’hi va clavar Nico de la Cruz quan el jugador de l’Athletic se n’anava en carrera. El comunicat assenyala que "les dues lesions són d’un grau moderat".

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