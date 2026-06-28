MOTOGP
Raúl Fernández es guanya la renovació al circuit d’Assen
Com va passar en els nou esprints anteriors, Bezzecchi, líder del Mundial, va ser incapaç de guanyar. Es va emportar el triomf l’espanyol amb la seva mateixa Aprilia.
Emilio Pérez de Rozas
Pot ser que avui (14 hores, DAZN), al Gran Premi dels Països Baixos, l’italià Marco Bezzecchi (Aprilia) es reivindiqui i guanyi la cursa llarga. Pot ser. De moment, ahir, en la prova a l’esprint, Bezz va fracassar de manera estrepitosa, com els nou dissabtes anteriors de la present temporada. Acusa la pressió que Marc Márquez (Ducati) exerceix sobre ell al llarg dels últims tres grans premis, en què ha reduït la distància de 102 punts que els separaven al sortir de Mugello fins als 42 amb què afrontaran la cursa d’avui a la catedral del motociclisme.
"Calia minimitzar pèrdues, calia ser a prop dels de davant i, si era possible, i és molt complicat a Assen, on l’Aprilia demostra que és la més ràpida, estar enganxadet a en Marco i Jorge Martín", va comentar Márquez, que va acabar sisè i només va perdre dos punts respecte a Bezzecchi, tot i que havien de ser molts més. "Ho vaig dir ahir i ho repeteixo avui: a Assen era clar que en Marco havia de fer i podia sumar els 37 punts de totes dues victòries. Totes les altres coses són una sorpresa".
I la sorpresa es va complir, almenys ahir. La cursa va començar amb Martín dominant la prova, però de seguida van arribar les dues Aprilia satèl·lits, de l’equip nord-americà de Trackhouse, pilotades de meravella, amb una determinació total i una habilitat suprema pel castellà Raúl Fernández, que acabaria aconseguint magistralment la segona victòria a l’esprint (la primera va ser, ni més ni menys, que a Mugello), i el japonès Ai Ogura, el noi de moda que, incomprensiblement, se n’anirà a Yamaha la temporada vinent.
Marco Bezzecchi i la seva Aprilia havien dominat els entrenaments previs a la prova a l’esprint i, no obstant, en cursa va fallar en l’intent d’aconseguir obrir més espai respecte a Márquez en el Mundial de pilots.
Ningú, absolutament ningú, va inquietar Raúl Fernández al llarg de les deu últimes voltes. Ogura ni se li va acostar i Fabio Digiannantonio, l’única Ducati en la baralla per la victòria, es va haver de conformar amb la tercera plaça, amb què continua ficat en el pilot de favorits pel títol.
"Només puc dir que estic molt orgullós de la meva feina però, sobretot, per la felicitat que tant Ai com jo provoquem al nostre equip", va dir Fernández. "No sé què en serà, de nosaltres, diumenge, en la cursa llarga, però ja hem demostrat que podem ser al davant amb solvència. Ja he fet dos esprints i això és una demostració que anem progressant", va rematar l’espanyol, que encara no ha renovat pel Trackhouse d’Aprilia, tot i que, pel que sembla, tot està lligat i ben lligat.. n
Cursa a l’esprint: 1. Raúl Fernández (Aprilia). 2. Ai Ogura (Aprilia). 3. Fabio Di Giannantonio (Ducati).
Mundial de pilots: 1. Marco Bezzecchi, 186 punts; 2. Jorge Martín, 177; 3. Fabio Di Giannantonio, 164; 4. Marc Márquez, 144; 5. Ai Ogura, 143.
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