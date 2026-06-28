Fórmula 1
Russell aconsegueix una ‘pole’ amb suspens a Àustria
El britànic va salvar per experiència una situació de bandera groga després de l’accident de Verstappen i es va emportar la primera plaça al Red Bull Ring.
Laura López Albiac
Max Verstappen havia regnat al Red Bull Ring, el circuit de casa per al seu equip, en què atresorava un total de cinc victòries. Però l’última es remuntava ja al 2023 i li va resultar impossible repetir una altra gesta, malgrat l’ambiciós paquet d’evolucions aerodinàmiques que va incorporar l’RB22 a Àustria. La pista de Spielberg va deixar al descobert, amb extrema cruesa, les carències dels monoplaces, però també va enaltir les virtuts dels millors. I, d’aquesta manera, aquests van ser els Mercedes.
Verstappen va anar a totes en la classificació i va estar a punt d’aconseguir el seu propòsit, però va forçar tant que en la seva última volta va acabar contra el mur. George Russell es va trobar amb l’accident i va tirar d’experiència i va aixecar el peu al veure la bandera groga, només el just per completar la tornada legalment i emportar-se la quarta pole de la temporada. El britànic obrirà la graella davant dels dos Ferrari de Leclerc i Hamilton, mentre que el seu company i líder, Kimi Antonelli, sortirà quart i Verstappen, cinquè (15.00 h, DAZN i Movistar+).
Tal com va passar a Barcelona, va ser un cap de setmana molt complicat per als pilots espanyols. La classificació d’Àustria va confirmar que Williams seguia lluny del nivell que havia exhibit l’any anterior, quan va ser el cinquè equip amb l’anterior reglament. El dur hivern, marcat pel sobrepès i diversos problemes, va continuar causant estralls i l’equip va necessitar amb urgència evolucions per evitar caure en la Q1, com ahir. Carlos no va tenir un cotxe a l’altura.
En el cas de Fernando Alonso, la situació, per coneguda que fos, no va deixar de ser menys greu. Va ser el vuitè gran premi que Aston Martin va afrontar sense cap millora i l’asturià va continuar estant a un món de la capçalera.
"És molt difícil motivar-te quan ets últim cada cap de setmana. Però a l’equip ningú es rendeix, estan treballant per millorar en cada sessió. Així que des del punt de vista del pilot, et dona aquesta motivació per no rendir-te tampoc perquè ells no ho fan", va manifestar optimista el pilot asturià.
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