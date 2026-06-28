Els preparatius de la ronda francesa a Barcelona
Sorpresa: Vingegaard ja s’entrena per la carretera de Begues
El doble vencedor del Tour, un dels grans favorits, ha sigut el primer a arribar a Barcelona i durant tot el cap de setmana ha pedalat pels voltants de la capital catalana.
Sergi López-Egea
Dissabte va començar a córrer com l’escuma entre els cicloturistes que acostumen a pedalar camí de Begues, una de les pujades més transitades pels amants del ciclisme que viuen a Barcelona o pels seus voltants, una carretera que trepitjaran els corredors del Tour diumenge vinent en la segona etapa de la ronda francesa que uneix Tarragona amb Barcelona. Sí, és ell, és Jonas Vingegaard.
El doble vencedor del Tour, tres vegades segon, l’etern lluitador per la victòria amb Tadej Pogacar, guanyador del Giro i de la Volta d’aquest any, ha sigut el primer a arribar, el que ja ha començat a escalfar els motors del Grand Départ, com si tingués pressa perquè la festa comencés assegut ja a la taula dels grans favorits.
Vingegaard va estar fins divendres concentrat en altitud amb la majoria dels companys que l’auxiliaren en el seu intent per guanyar el Tour per tercera vegada, difícil però no impossible; tret de Wout van Aert, que està lesionat del colze dret.
Després de dues setmanes als Alps ha decidit venir directament a Barcelona. La seva dona, Trine, sempre sol acompanyar-lo en les jornades prèvies a la sortida del Tour i, i la veritat, des que va guanyar el Giro amb prou feines ha pogut estar amb la seva família, dos fills tenen la parella.
La foto va ser feta aquest matí per l’ocupant d’un vehicle que el va reconèixer a la part final de l’ascens a Begues, just abans de fer una de les dues corbes de 180 graus que es troben gairebé arribant a la població del Baix Llobregat.
Com és habitual entrena amb el mallot oficial del Visma i el casc exclusiu de color vermell i blanc, la bandera de Dinamarca, que sempre utilitza. Aquest diumenge ha solcat les carreteres al voltant de Barcelona amb un jersei sense mànigues i sense els habituals mitjons llargs que utilitza en competició.
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