Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
DesigualtatMorts per calorManel DuesoHostal dels ossosAdjudicació TruffautVeneçuelaMundial futbol
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

Sud-àfrica i el Canadà enceten avui la fase d’eliminatòries

Los Angeles acull l’estrena dels partits a cara o creu. Per primera vegada una amfitriona jugarà a fora.

Promise David, del Canadà, celebra el seu gol contra Suïssa. | EMILEE CHINN / AFP

Promise David, del Canadà, celebra el seu gol contra Suïssa. | EMILEE CHINN / AFP

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

El Periódico

Los Angeles

Les seleccions de Sud-àfrica i el Canadà, tant l’una com l’altra inèdites fins ara en les eliminatòries mundialistes, enceten avui al SoFi Stadium de Los Angeles (21.00, DAZN) els setzens de final del Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic 2026. És un partit en què tant l’amfitriona com el combinat africà aspiren a allargar la seva aventura en el torneig.

A Califòrnia, el quadre té un encreuament entre dues seleccions novelles, ben desbordades d’il·lusió per jugar per primer cop unes eliminatòries mundialistes després de superar la fase de grups com a segones. A Houston, les espera el guanyador del Països Baixos-Marroc, però abans hauran d’afrontar la primera pugna a cara o creu d’aquesta edició.

Notícies relacionades

Amb el partit a Los Angeles, el Canadà es convertirà en el primer país amfitrió d’una Copa del Món a competir fora de les seves fronteres.

TEMES

Afegeix-nos a Google
Tracking Pixel Contents