MUNDIAL 2026
Sud-àfrica i el Canadà enceten avui la fase d’eliminatòries
Los Angeles acull l’estrena dels partits a cara o creu. Per primera vegada una amfitriona jugarà a fora.
El Periódico
Les seleccions de Sud-àfrica i el Canadà, tant l’una com l’altra inèdites fins ara en les eliminatòries mundialistes, enceten avui al SoFi Stadium de Los Angeles (21.00, DAZN) els setzens de final del Mundial dels Estats Units, el Canadà i Mèxic 2026. És un partit en què tant l’amfitriona com el combinat africà aspiren a allargar la seva aventura en el torneig.
A Califòrnia, el quadre té un encreuament entre dues seleccions novelles, ben desbordades d’il·lusió per jugar per primer cop unes eliminatòries mundialistes després de superar la fase de grups com a segones. A Houston, les espera el guanyador del Països Baixos-Marroc, però abans hauran d’afrontar la primera pugna a cara o creu d’aquesta edició.
Amb el partit a Los Angeles, el Canadà es convertirà en el primer país amfitrió d’una Copa del Món a competir fora de les seves fronteres.
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