Una victòria que deixa dubtes contra una Uruguai bruta i trastocada
Un gol de Baena abans del descans, amb una clamorosa cantada de Muslera, va donar els tres punts a la selecció. El conjunt de Bielsa va cosir a puntades els espanyols i va confirmar l’eliminació.
El joc espanyol va recordar més el del debut contra Cap Verd que el de la golejada a l’Aràbia
Sergio R. Viñas
Si tan sols es tractava d’assegurar la primera plaça del grup i, per tant, d’evitar l’encreuament contra l’Argentina, no hi ha res per retreure al partit victoriós d’Espanya, complert amb suficiència l’objectiu. Si l’enfrontament amb l’Uruguai havia de ser una cita per assentar l’aura de favorita al títol recuperada contra l’Aràbia Saudita, en canvi, la campiona d’Europa es va quedar a mitges. Molt a mitges.
Espanya va guanyar sense brillantor a Guadalajara ahira a la matinada peninsular, amb el rei Felip VI a la grada celebrant el decisiu gol d’Álex Baena just abans del descans. Veient l’ampli assortiment de puntades de peu sense càstig que va repartir la frustrada selecció de Marcelo Bielsa, eliminada d’un Mundial en què la sort l’havia aparellada amb Cap Verd (segona d’aquest grup H) i l’Aràbia Saudita en la fase de grups. Un fracàs majúscul per a la bicampiona del món.
Espanya va començar el partit estranya, amb una versió que recordava bastant més el debut en fals contra Cap Verd que no pas l’exhibició mostrada contra els saudites. Amb domini, això sí, però amb més aviat poca sensació de perill, mentre l’Uruguai mossegava en plena permissivitat arbitral. Feia pinta de ser un primer temps decebedor, d’aquells que et deixen amb la preocupació al cos, però de cop i volta va arribar el gol.
El gol de Baena
Va ser en un moment inesperat, amb Oyarzabal fora del camp esperant el permís de l’àrbitre per reentrar. Llorente va guanyar la línia de fons i va enviar la pilota a l’àrea. Baena va llegir més bé l’enviament que no pas els defensors uruguaians, es va fer un buit des del punt de penal per rematar a la mitja volta, i Muslera va fer la resta. Al porter se li va esmunyir la pilota de les mans, i va confirmar així el catastròfic Mundial que ha fet. El càstig va consistir a ser sacrificat en el descans.
L’Uruguai va reaccionar a la situació, que l’expulsava del Mundial, repartint puntades davant l’escandalosa passivitat de l’àrbitre, que només va frenar la carnisseria al descompte expulsant Canobbio per una entrada criminal sobre Cubarsí. Mentrestant, Bielsa decidia que el més convenient era retirar del camp Valverde, el seu capità i futbolista de més nivell. Per al poc que li queda al Loco al convent...
De la Fuente, per la seva banda, va substituir aviat els seus cinc homes d’atac, pensant en el futur. Dels que van entrar al terreny de joc, Ferran va topar amb el travesser. No hi va haver drama.
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