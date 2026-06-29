ACTUALITAT BLAUGRANA
El FC Barcelona i el CE Europa disputaran un amistós de pretemporada, el primer en 28 anys
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Max Pérez
El FC Barcelona i el CE Europa jugaran un partit amistós a porta tancada el 24 de juliol a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. L’horari encara està per determinar. És un duel que no es produïa des de fa gairebé tres dècades.
Tant els blaugranes com els escapulats comencen la pretemporada 26-27 el dia 13 de juliol i uns dies després es disputarà aquest derbi barceloní. El CE Europa, que competeix a Primera RFEF, ha confirmat que té els altres partits preparatoris definits i que es faran públics en els pròxims dies. Ara per ara, es coneix que el conjunt del barri de Gràcia visitarà dues vegades la Ciutat Esportiva dels blaugranes. El 24 de juliol per desafiar el conjunt de Hansi Flick i el 19 d’agost per veure’s les cares amb el filial culer, dirigit per Juliano Belletti.
Primer duel després de 28 anys
L’últim precedent entre el primer equip del FC Barcelona i el CE Europa va ser el 5 de maig de 1998 a la final de la Copa Catalunya, celebrada al Miniestadi. Després d’un empat a un, els escapulats es van proclamar campions en la tanda de penals davant el Barça de Van Gaal. Un any abans, s’havia donat la mateixa final, en la qual l’Europa va superar l’equip de Robson i Mourinho per 3 a 1.
La pretemporada del Barça
Tres dies després del duel d’aquest pròxim estiu, l’equip blaugrana es desplaçarà a St George’s Park, a Anglaterra, per realitzar una estada de pretemporada. Per ara, l’únic partit confirmat a l’illa britànica és contra el Birmingham City el 31 de juliol a les 20.45 hores.
Els culers acabaran l’estada el 3 d’agost per preparar el trofeu Joan Gamper i l’inici de LaLiga, previst per a la segona quinzena d’agost.
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