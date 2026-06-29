El Canadà tomba Sud-àfrica i prolonga el somni amfitrió
La selecció nord-americana s’imposa al quadro africà en el temps afegit i és la primera classificada per als vuitens de final.
Laia Bonals
La selecció amfitriona no estava disposada a acomiadar-se del seu Mundial. En la seva tercera participació en una Copa del Món, el Canadà va aconseguir superar per primera vegada una eliminatòria i mantenir-se amb vida en el torneig. Contra Sud-àfrica (0-1), es va convertir en el primer equip a entrar en els vuitens de final gràcies a un gol d’Eustáquio en el temps de descompte.
El Canadà va començar el partit amb molta més intensitat. Amb tot, al cap de pocs minuts va fer un pas enrere, fet que va permetre a Sud-àfrica deixar enrere l’estupefacció inicial i anar guanyant confiança a mesura que avançava el partit. El partit es va convertir en un intercanvi de cops i oportunitats per a les dues seleccions, que per moments es van anar alternant el domini de la primera eliminatòria. El marcador no es movia de la igualtat inicial.
L’ocasió més clara va ser per al Canadà en l’abisme de la primera part. Modiba va treure sobre la mateixa línia de gol una pilota que es colava després d’un cop de cap de Bombito. Després, Buchanan va buscar la segona rematada, però Williams es va fer gran i va evitar el gol. En la represa, l’intercanvi de cops va continuar, tot i que amb una Canadà més dominant. Va haver d’aparèixer el porter de Sud-àfrica amb diverses parades determinants per mantenir amb vida el conjunt africà. Un punt d’inflexió en l’eliminatòria va ser l’entrada d’Alphonso Davies. No va sortir d’inici per la complicada lesió d’isquiotibials de la qual encara s’està recuperant, però, passat el minut 70, va saltar al terreny de joc i li va canviar la cara al Canadà.
Passat el minut 90, el Canadà va sentenciar el partit. Eustáquio va aparèixer en carrera i es va trobar amb una pilota rebutjada a la frontal de l’àrea. Va enganxar la pilota al vol i la va clavar a l’escaire amb un xut potent.
El gol va desencadenar el deliri a l’estadi i entre els gairebé 70.000 aficionats que van omplir les grades del SoFi Stadium d’Inglewood (Los Angeles) per celebrar el gol del segon capità de la selecció amfitriona. Ara l’espera els Països Baixos o el Marroc.
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