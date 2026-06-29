Futbol
CF Ginesta Balsareny: Un club pioner al Bages que posarà les noies al centre del camp
Han jugat tota la vida a futbol, però la Mar Vàzquez, la Vanesa Hernández, la Maria Cortina, la Gina Serra i la Lucía de Nardo no sentien que cap club de la comarca donés l’entitat necessària al femení, per això han decidit crear el CF Ginesta Balsareny
Marc Llohis
Una planta forta, arrelada al territori i que floreix amb vitalitat. Així és la ginesta, i amb aquesta intenció sorgeix el Club de Futbol Ginesta, una iniciativa pionera al Bages que va de la mà amb amb el consistori de Balsareny i que neix amb la intenció de posar les noies al centre d’un projecte esportiu. Una entitat íntegrament femenina al Bages dissenyada per i per a dones, i que com reconeix una de les seves impulsores, Mar Vàzquez, «hi ha clubs a altres llocs de Catalunya que han apostat per models íntegrament femenins, i nosaltres portem molts anys a clubs mixtos i creiem que no se’ns donava el lloc que mereixem».
El punt d’inflexió de cara a trencar amb aquesta realitat va ser un enfrontament a domicili, al camp del Futbol Club Gerunda, una d’aquestes entitats que ha encetat un projecte femení. «Vam anar a jugar a Girona i els vam demanar com ho havien fet ells» explica Vàzquez, «ens ho vam estar pensant un temps, però al final ens vam decidir per provar-ho. Perquè si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú. Tothom diu que hem de potenciar el femení, però alhora costa trobar gent que ho faci».
L’objectiu era clar, tot i que encara els faltava acabar de validar que hi hagués jugadores disposades a encetar amb elles aquest nou projecte. «Com que estàvem entrenant un equip cadet, vam proposar el projecte a les famílies per conèixer quina rebuda tenia. Ens van dir que ens seguirien i a partir d’aquí ens vam posar a treballar». Van parlar amb la Federació Catalana de Futbol i altres persones per veure quins havien de ser els propers passos a fer.
El camp de Balsareny
Un dels primers mals de cap al qual es van haver d’enfrontar va ser el de trobar un terreny de joc on disputar els partits. «Vam evitar tots els clubs que tinguessin algun equip femení per evitar conflictes» apunta la secretaria de la nova entitat. Una jugada que va ser més complicada del que es pensaven a l’inici, «ens vam adonar que hi ha molts clubs amb, com a mínim, un equip femení». Al final, però, l’esforç va tenir la seva recompensa i el Club de Futbol Ginesta va trobar el seu feu al Municipal Els Ametllers de Balsareny.
Allà hi jugaran com a locals els equips del nou club. De moment, Vàzquez assegura que «segur que ens sortirà un equip cadet, i com que aquests dies estem fent uns entrenaments de portes obertes, se’ns han apuntat alevines i benjamines, mirarem si es pot fer, o no, un altre equip». De fet, la primera jornada ja va tenir lloc divendres i hi estaven apuntades al voltant de 30 nenes, i les següents seran demà i dimecres. Qualsevol noia pot assistir als entrenaments apuntant-se al formulari del seu Instagram (@cfginestafem).
Molta feina invisible
Vàzquez reconeix que més enllà de les ganes i la incertesa a parts iguals que suposa encetar un projecte d’aquestes característiques, tant ella com la resta d’impulsores del club estan una mica atabalades amb tota la feina que comporta crear les bases de l’entitat. «Havíem estat i algunes continuarem sent les entrenadores, tenim experiència, però no en tenim cap respecte a gestionar tota la paperassa, buscar proveïdors de roba esportiva, espònsors...».
Aquesta darrera faceta ja la tenen molt avançada, tot i que encara no està signada. «N’hem trobat un parell que són els que sortiran més grans a la samarreta, només ens falta enviar-los el contracte i les factures, però ens vam entendre de pressa» revela la secretària del club. Més enllà d’ells, Vàzquez no tanca la porta a cap altra marca, i fa una crida a associar-se amb una entitat com la seva, que «fomenta el futbol femení, una activitat a l’ordre del dia. Amb l’objectiu final que les nenes tinguin el seu espai, i que sigui reconegut, en un esport d’homes», conclou.
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Via: Regió7
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