Djokovic, Jódar i Sinner entren en escena en un Wimbledon sense Alcaraz
IKER KIND
Tot preparat per al tercer Grand Slam de l’any. Avui es disputen els primers partits del quadre principal de Wimbledon, en una jornada espectacular que reunirà els noms més grans de la modalitat masculina i femenina, com Novak Djokovic, Jannik Sinner, Aryna Sabalenka i Coco Gauff. Fins a vuit espanyols jugaran el dia del tret de sortida. Carlos Alcaraz, encara lesionat, no serà un d’ells.
El cap de cartell del tennis espanyol serà, per tant, Rafa Jódar. El madrileny s’ha apuntat a Wimbledon amb el temps trepitjant-li els talons, després que hagués de deixar els tornejos previs d’herba per una lesió abdominal. El rendiment que pugui donar a Londres és una incògnita total, ja que no ha jugat ni un sol partit com a professional a la superfície d’herba. La millor notícia és el rival contra el qual haurà de debutar: el britànic Felix Gill, un jugador que és d’un nivell inferior al seu.
Davidovich, en forma
Alejandro Davidovich jugarà pràcticament sense parar davant el botxí de Sinner a Roland Garros, Juan Manuel Cerúndolo. El malagueny aterra a Londres amb la moral alta, després de conquistar dissabte a Mallorca el primer títol ATP de la seva carrera. L’herba sempre se li ha donat bé. Martín Landaluce, Dani Mérida, Pablo Carreño i Roberto Bautista són els altres espanyols del quadre masculí que també debuten avui. En el quadre femení, Jéssica Bouzas i Sara Sorribes s’estrenaran a l’herba de l’All England Club.
Sinner i Djokovic, al seu torn, inicien la seva etapa a Londres contra rivals assequibles. L’italià buscarà espantar els fantasmes de Roland Garros i guanyar per la via ràpida el serbi Miomir Kecmanovic, mentre que el serbi es veurà les cares amb el xinès Yibing Wu, per iniciar el camí cap al que seria el seu 25è Grand Slam.
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