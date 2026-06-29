George Russell guanya a Àustria i desafia el líder Kimi Antonelli
El pilot de Mercedes va aconseguir la seva segona victòria de la temporada, per davant de Max Verstappen i del seu company d’equip. Sainz va abandonar la carrera i Alonso va ser 18è i últim.
Laura López Albiac
George Russell va tornar al camí del triomf en el Gran Premi d’Àustria i es va anotar la seva segona victòria de la temporada, primera des de la carrera inaugural a Austràlia. El pilot britànic, que va arrencar des de la pole, va gestionar amb solvència el seu avantatge i es va defensar de la pressió final de Max Verstappen i Kimi Antonelli, que el van acompanyar al podi.
Red Bull va veure els fruits de la seva aposta de desenvolupament per a la carrera de casa, amb un total de sis actualitzacions el cap de setmana, i Verstappen va poder evitar un nou doblet de Mercedes, intercalant-se entre Russell i Antonelli, que va mantenir el liderat del Mundial, amb 40 punts respecte del seu company i 46 sobre Lewis Hamilton.
Ferrari no va encertar en l’estratègia de carrera i l’heptacampió no va poder repetir el seu èxit de Barcelona, per acabar relegat a la cinquena posició, superat també per Oscar Piastri (McLaren). Carlos Sainz va haver d’abandonar per problemes elèctrics i Fernando Alonso va ser divuitè i últim al Red Bull Ring.
Problemes per al líder
El líder del Mundial Kimi Antonelli va afrontar probablement la carrera més difícil des de començament de curs. L’italià, que va sortir quart, la seva pitjor posició de l’any a la graella, va protagonitzar un atribolat inici, al precipitar-se provant de remuntar.
Russell va aconseguir sortir-ne airós, mentre que Antonelli no va poder amb Verstappen, que va evitar el doblet de Mercedes en una última volta d’infart, sota la mirada atenta de la cúpula de Red Bull, confirmant el pas endavant del cotxe en la carrera de casa.
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