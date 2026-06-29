Joel Nicolau se cita amb la història: el Tour de França l'espera
Després d'aconseguir ahir la medalla de plata al Campionat d'Espanya, el ciclista de Llofriu ha estat convocat avui pel Caja Rural-Seguros RGA per participar a la gran ronda francesa per primera vegada
Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) se'n va anar a dormir ahir feliç però amb la recança de veure com es quedava a les portes de la medalla d'or del Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta disputat a Sabiñánigo. Col·locat a l'escapada bona, el barceloní Marcel Camprubí el va superar als darrers metres deixant-lo amb la mel als llavis i una meritòria medalla de plata. El premi gros, tanmateix, li ha arribat unes hores després quan avui s'ha fet pública la convocatòria del Caja Rural-Seguros RGA pel Tour de França i Nicolau hi és. El de Llofriu, doncs, s'estrenarà per primera vegada a la gran ronda francesa i veu com es compleix un dels seus somnis. La plata d'ahir, ser el súper combatiu de la Vuelta a Espanya i el setè lloc a la recent Volta a Eslovènia li han valgut la recompensa al baix-empordanès, que viu la setena temporada al Caja Rural. També s'estrenarà al Tour, Alex Molenaar, de pare neerlandès i mare catalana, criat a la Garrotxa i format CC Olot de Carles Torrent.
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