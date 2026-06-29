Oberta la ruta cap als vuitens
Acabada la fase de grups, amb més partits que mai, comença el veritable Mundial, quan ja només val guanyar. Queden 32 seleccions de la tria per disputar els setzens de final. A Espanya li ha tocat Àustria.
Albert Guasch
La fase de grups ja ha acabat i dels 48 equips que van començar la cita dels EUA, Mèxic i el Canadà n’han caigut 16. En queden 32 per a la disputa dels setzens, que van començar ahir. No es pot dir que fos una tria salvatge després de tants partits. Així es presenten els 16 aparellaments.
SUD-ÀFRICA - CANADá
Ahir. 0-1, Canadà
El txupinazo de les eliminatòries es va disputar a Los Angeles. Per primera vegada una selecció amfitriona va jugar fora del seu territori nacional. Tot i així, li va anar bé. Triomf en el descompte amb un gol d’Eustáquio. Un a vuitens ja.
BRASIL-JAPÓ
Avui, 19.00 hores
Vinicius s’ha consolidat com el far del Brasil. És el regatejador, el generador de joc i el golejador. Sense Raphinha fins no se sap quan, les opcions de prosperar de la selecció que dirigeix Ancelotti passen pel davanter del Madrid, més contingut de l’habitual en la seva gestualitat rondinaire. A Houston espera el Japó, segona del grup F després dels Països Baixos. Hi ha un precedent que ajuda moralment els nipons: l’octubre passat, van remuntar un 2-0 i es van imposar 3-2 en un amistós a Tòquio a la canarinha. Poca broma.
ALEMANYA-PARAGUAI
Demà. 23.00 hores
Alemanya es va deixar en el tercer partit de la fase de grups davant l’Equador i tot i així va acabar com a primera de grup amb sis punts gràcies als triomfs sobre Curazao i Costa d’Ivori. La selecció de Nagelsmann genera dubtes, de manera que ja els convé un encreuament còmode en aparença com el Paraguai, tercera classificada del grup D després dels EUA i Austràlia. Va entrar pels pèls. Deniz Undav, davanter kurdoalemany de l’Stuttgart, ha sigut la millor notícia per als germànics en la primera fase.
P. BAIXOS - MARROC
Demà. 03.00 hores
La selecció de Ronald Koeman va fer els seus deures i va acabar primera del grup F i a estones mostrant bon joc. Malgrat això, no s’ha deslliurat d’un aparellament complicat com és el Marroc, segona classificada del grup del Brasil, tot i que el nivell de joc dels marroquins no ha complert les expectatives. Ha exhibit, però, una nova joia, el migcampista de 18 anys Ayyoub Bouaddi. El partit es juga a Mèxic. S’ha de comptar amb la calor. "És el que hi ha", va dir Koeman, pragmàtic.
COSTA D’IVORI-NORUEGA
Demà. 19.00 hores
Nou de deu seleccions africanes s’han classificat, i una d’aquestes és Costa d’Ivori, amb sis punts, només per darrere d’Alemanya en el grup E. El combinat noruec també va ser segon per darrere de la totpoderosa França. Haaland, la principal arma dels vikings, va descansar en el tercer partit de la primera fase. No ho farà en l’eliminatòria. Noruega necessita els gols com l’aigua de beure. En va anotar quatre en la primera fase.
FRANÇA-SUECIA
Demà. 23.00 hores
França ha superat la primera fase amb ple de punts, assoliment a l’abast només de Mèxic i l’Argentina. Ha demostrat la seva potència ofensiva, alternant Mbappé i Dembélé en la missió realitzadora. En qualsevol moment comencen a marcar també Olisé, Doué o Barcola. Al davant tindrà la Suècia de Gyokeres i Isak, classificada com a tercera per darrere dels Països Baixos i el Japó en el grup F, amb quatre punts. Té reservat el paper de berenar per als francesos.
MÈXIC-EQUADOR
Dimecres. 03.00 hores
La selecció de Javier Aguirre, una altra amfitriona, ha realitzat una primera fase immaculada. Nou punts de nou, i ha desencadenat la bogeria a Mèxic. La il·lusió es manté alta al trobar-se amb l’Equador a setzens. Un encreuament acceptable, tot i que convé recordar que ve de tombar Alemanya i que disposa de jugadors amb cartell com Caicedo o Hincapié.
ANGLATERRA-CONGO
Dimecres. 18.00 hores
Els anglesos han anat resolent els seus partits a base de fogonades i la inspiració de Jude Bellingham i Harry Kane, màxim golejador anglès en els mundials. Amb mirada blaugrana, Marcus Rashford ha guanyat la partida a Anthony Gordon en l’onze titular. En el seu camí es troba ara una R. D. Congo que ja ha fet història a l’acabar tercera en el grup de Colòmbia i Portugal. No se n’espera més.
BÈLGICA-SENEGAL
Dimecres. 22.00 hores
Eliminatòria igualada. Bèlgica es va salvar en l’últim partit de la primera fase d’un inici descoratjador i va acabar com a líder del grup G després d’una carambola de resultats. De Bruyne, Trossard i Lukaku van salvar la papereta davant Nova Zelanda (5-1). Es veurà les cares amb el Senegal, que també ha tingut una arrencada fluixa, malgrat que prometia més.
EUA-BÒSNIA
Dijous. 02.00 hores
El combinat de Mauricio Pochettino va caure en l’últim duel de fase de grups davant la ja eliminada Turquia, però les seves dues victòries prèvies li havien assegurat el liderat del grup D. El premi és la Bòsnia de Dzeko, poc temible. Els ànims van decaure una mica en la concentració dels EUA. A Pochetino se’l va veure enutjat.
ESPANYA-ÀUSTRIA
Dijous. 21.00 hores
Àustria es creua en el decidit pas d’Espanya cap a la final. Luis de la Fuente ha complert la primera missió i ara toca l’hora de la veritat debilitat en els extrems per les lesions de Nico Williams i Yeremy Pino. Per sort, compta amb un Lamine Yamal que va de menys a més. Baena es perfila com a titular, per davant d’un Gavi que ha perdut jerarquia. La Roja tindrà al davant una selecció austríaca que va anotar el gol de l’empat a tres en el descompte contra Algèria. La derrota li hauria donat un aparellament més amable.
PORTUGAL-CROÀCIA
Divendres. 01.00 hores
La Portugal de Cristiano Ronaldo contra la Croàcia de Luka Modric, dos veterans que renuncien a penjar les botes i que, per bé o malament, condicionen les seves respectives seleccions. L’equip lusità va acabar com a segona després d’empatar davant Colòmbia. El mateix que la croata, rere Anglaterra. El guanyador es podria creuar amb Espanya a vuitens.
SUÏSSA-ARGÈLIA
Divendres. 05.00 hores
L’Algèria de Mahrez, tercera classificada del grup J, s’enfrontarà a Suïssa, primera del grup B. La selecció europea va derrotar el Canadà en l’últim partit i això va permetre arrabassar-li la primera plaça. Suïssa compta amb una de les sensacions de la primera fase, Johan Manzambi, jugador del Friburg, el valor del qual s’ha multiplicat durant el torneig.
AUSTRÀLIA-EGIPTE
Divendres. 20.00 hores
Els soccers, com es coneix Austràlia, van empatar en un partit sense gaire força davant el Paraguai i això els va permetre assegurar la segona plaça per darrere dels EUA. S’enfrontaran a l’Egipte de Mo Salah i la jove perla del Barça Hamza Abdelkarim, de només 18 anys i revulsiu en la seva selecció.
ARGENTINA - CAP VERD
Dissabte. 00.00 hores
Leo Messi suma ja sis gols, el màxim realitzador del Mundial de moment, i això significa que si l’astre està inspirat, l’Argentina va forta. L’albiceleste va derrotar Jordània en l’última jornada i va consolidar el ple de punts. Al davant tindrà la sorprenent Cap Verd. De fet, la ruta dels argentins fins a semifinals es veu plana.
COLÒMBIA-GHANA
Dissabte. 03.30 hores
La selecció colombiana va lligar Portugal en el tercer i últim partit de la fase de grups. Aquest esforç defensiu li va valer liderar el grup K i s’enfrontarà a la Ghana de Semenyo, classificada entre les millors terceres després de caure contra Croàcia en l’últim duel.
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