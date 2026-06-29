Un punta "de físic poderós" per a l'Olot
El davanter Marc Tenas s’incorpora al projecte garrotxí
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L’Olot va anunciar el quart fitxatge de l’estiu: es tracta del davanter vigatà de 25 anys Marc Tenas, fins ara a la Gimnástica Segoviana. Aquest curs, ha marcat quatre gols al grup 1 de Segona RFEF. En el passat, el futbolista ha format part dels filials de l’Atlètic de Madrid i de l’Alabès, amb el qual fins i tot va arribar a debutar a la Primera Divisió. Tenas, definit pel club com «un punta de físic poderós (1,83) que destaca per la seva lluita, treball i ambició», es va formar al Cornellà, amb el qual també va competir a Primera RFEF. El club garrotxí també va confirmar un amistós amb el Nàstic l’1 d’agost a Olot (19 hores).
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