Queralt Casas: “El meu fitxatge per l’Spar Girona significa molt més que només bàsquet”
La jugadora bescanonina valora la seva arribada a casa dues dècades després de marxar
La declaració d’intencions no pot ser més clara. “El meu fitxatge per l’Spar Girona significa molt més que només bàsquet”, ha dit Queralt Casas en declaracions emeses pel club gironí, encantat de la seva arribada a Fontajau. “Evidentment, el bàsquet és el motiu principal; però és el meu retorn a casa després de vint anys fora. Estic molt feliç”. La bescanonina explica que “vaig escollir aquest projecte perquè, com sempre he dit, el que tenia pensat de tornar a l’estranger, era tornar a Girona. Però l’any 2019 vaig tenir l’oportunitat d’anar al València, pel projecte que m’oferia i per l’interès que em va demostrar; i ja no vaig escoltar més opcions. Així i tot, sempre pensava que tornaria a Girona i després d’uns anys, ho he aconseguit. Per ser exactes, vint. Tinc moltes ganes de començar”.
El seu prestigi dins i fora de les pistes és inqüestionable. La jugadora descriu el seu joc com a “resumint, es basa força a defensar i córrer. Sempre he estat molt vertical de cara a cistella i el meu punt més fort i del qual gaudeixo més fent a pista és la defensa”. Casas es posarà sota les ordres de Roberto Íñiguez, que sempre fixa el llistó molt elevat. “La veritat és que les expectatives són altes. L’Spar Girona fa molts anys que es mou per la part alta de la Lliga i, com s’ha vist aquest curs a l’Eurolliga, en què ha jugat la final-six, l’objectiu és sempre estar el més amunt possible. Fa bastant temps que es mou entre els quatre millors equips, per no dir més amunt, i, tot i que és veritat que la Lliga creix més cada temporada i s’afegeixen nous conjunts, una cosa molt bona per al bàsquet femení, l’Spar Girona està allà, lluitant pels títols nacionals”. No ha pogut evitar expressar en veu alta un desig: “Si es pogués repetir una final-six d’Eurolliga seria molt bo per a tots. Ja ha demostrat aquest any que es pot aconseguir. Cal estar allà, partit a partit, i confiant en la plantilla i en l’entrenador, que és un dels millors”, ha valorat.
“El que més il·lusió em fa de jugar a Fontajau és el fet de jugar a casa”, ha destacat Casas, molt satisfeta amb la decisió presa. “He tingut l’oportunitat de jugar a casa una vegada com a local, que va ser el 2018, amb la Selecció Catalana. Tinc un record molt bo, d’aquell partit. Competir a casa, davant de la teva gent, de la família i amigues… Em fa especial il·lusió… Crec que el primer dia se’m posarà la pell de gallina”, ha endevinat.
Per acabar, la bescanonina ha enviat un missatge a l’afició. “Li diria que, com fa sempre, doni suport a l’equip. Totes les temporades tenen alts i baixos, però sobretot en els moments més baixos cal continuar donant suport i animant, perquè estic convençuda que nosaltres ho donarem tot. Pel vestidor i per l’entrenador que tenim, mai faltaran les ganes. Hem d’anar tots a una. Tenir a l’afició sempre ajuda; he vist com ho feien des de fora, i ara em tocarà viure-ho des de dins. Si anem tots junts, podrem aconseguir grans coses. I al final és com més es gaudeix”. Paraula del fitxatge estrella de l’estiu a Fontajau.
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