Badosa s’acomiada de Wimbledon de la manera més cruel i dolorosa
La tenista de Begur va desaprofitar un avantatge de 5-2 al tercer set i va cedir davant l’estatunidenca Emma Navarro per 4-6, 6-3 i 7-5.
Albert Briva
Paula Badosa es va quedar a les portes de la segona ronda de Wimbledon després de protagonitzar una dolorosa derrota davant Emma Navarro. La de Begur va arribar a dominar per 5-2 al tercer set, però va acabar cedint per 4-6, 6-3 i 7-5 davant l’estatunidenca després de 2 hores i 23 minuts de batalla.
La derrota resulta especialment amarga per la manera com es va produir. Badosa va tenir el partit sota control durant bona part del set definitiu i fins i tot va disposar de l’oportunitat de tancar el duel amb el seu servei. Tanmateix, la reacció de Navarro va canviar completament el rumb del partit.
La gironina va començar el partit amb personalitat. Tot i cometre quatre dobles faltes i veure’s obligada a salvar diverses pilotes de break, va saber aprofitar les seves oportunitats. Un únic trencament en el novè joc va ser suficient per adjudicar-se el primer parcial per 6-4.
La segona mànega va ser molt més equilibrada. Totes dues jugadores van protegir els seus respectius serveis fins que Navarro va trobar el primer escletxa en el sisè joc. L’estatunidenca va aprofitar diversos errors de Badosa per trencar el servei de la catalana i encaminar el set cap al 6-3 que igualava el partit.
Lluny d’enfonsar-se, Badosa va reaccionar a l’inici del tercer parcial. Va mostrar caràcter, va mantenir la intensitat i va aconseguir un valuós trencament en el quart joc que li va permetre situar-se amb un avantatge de 5-2 i el partit pràcticament encarrilat.
Tanmateix, quan semblava tenir el pas a la segona ronda a la butxaca, tot va canviar.
Navarro va elevar el nivell en el moment decisiu, va començar a jugar amb més agressivitat i va trobar dubtes en el joc de la catalana. L’estatunidenca va recuperar un dels trencaments i posteriorment va tornar a trencar el servei de Badosa per igualar el marcador.
A partir d’aquí, el partit va prendre una direcció completament diferent. La número 24 del món va encadenar cinc jocs consecutius, culminant una remuntada que va deixar sense resposta a la de Begur i segellant la seva classificació per a la segona ronda amb el definitiu 7-5.
Per a Badosa suposa una nova decepció a Wimbledon, un torneig on mai ha aconseguit superar la quarta ronda. Després de l’eliminació a la primera ronda de l’any passat, la catalana va tornar a quedar-se sense premi a Londres tot i haver tingut la victòria molt a prop.
Per la seva banda, Emma Navarro va confirmar la seva condició d’una de les jugadores més perilloses del quadre i va avançar a la següent ronda després de sobreviure a un dels partits més exigents de la jornada femenina.
Via: Sport
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